Цена газа Газпрома для Китая в IV кв. выросла до $196/тыс. куб. м со $172 в III кв.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цена поставляемого российского газа в Китай в четвертом квартале 2021 года выросла до $196 за тысячу кубометров после $172 в третьем, $147 во втором и $121 в первом кварталах, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР.

Суммарно в октябре 2021 года Китай импортировал 4,906 млрд куб. м, что является вторым показателем в истории после рекорда в августе (4,970 млрд куб. м). На фоне стремительного роста цен на газ на спотовом рынке максимизация отборов трубопроводного газа и СПГ по долгосрочным контрактам является для покупателей одним из способов избежать ценового шока.

Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом, цена газа меняется поквартально. С начала поставок в конце 2019 года она только снижалась, следуя за нисходящим трендом котировок нефти. Минимум был пройден в первом квартале текущего года.

Азиатский спотовый индекс Platts JKM (Japan Korea Marker - отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в октябре вырос до $1267 за тысячу кубов. В Европе (на площадке TTF) в октябре средняя цена на споте была $1036 за тысячу кубометров.

Переговоры о поставках российского газа в Китай шли долго (рамочное соглашение об основных условиях поставки было подписано еще в октябре 2009 года), и торопиться партнеры не собирались: каждый рассчитывал получить наиболее выгодную цену. Переговоры ускорились после присоединения Крыма, которое резко изменило отношения РФ с Европой - главным покупателем газа "Газпрома". Российской политике нужен был прорыв на восточном направлении, и с момента подписания указа о присоединении Крыма до подписания контракта на поставку газа по "восточному маршруту" прошло ровно два месяца.

Бывший зампред "Газпрома" Александр Медведев советовал не интересоваться ценой поставок российского энергоресурса в Китай: "Теперь каждая домохозяйка хочет знать цену газа, но это неуместно".

За октябрь поставки газа "Газпрома" в Китай составили 893 млн куб. м (в среднем за сутки это те же самые 29 млн кубометров, что и за четыре предыдущих месяца).