РФ поставила в Китай по "Силе Сибири" 12 млрд куб. м газа

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай с начала работы "Силы Сибири" достигли 12 млрд куб. м. об этом сообщил заместитель премьера Государственного совета КНР Хань Чжэн в ходе заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

Как сообщалось, газопровод заработал в конце позапрошлого года: в 2019-м по нему поставлено 0,328 млрд куб. м газа, в 2020-м – 4,101 млрд куб. м.

"Благодаря общим усилиям стран по состоянию на конец октября 2021 года по восточному маршруту было прокачано 12 млрд куб. м природного газа из России в Китай. Это свидетельствует об устойчивом характере партнерства между нашими странами. Идут активные консультации и по другим проектам", - цитирует китайскую сторону пресс-служба правительства РФ.