Газпром готовится к увеличению поставок в Китай в 2022 году

Отмечает рост в ноябре и декабре к первоначальному плану

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" готовится к очередному плановому увеличению поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в будущем году, отмечает рост в ноябре и декабре по отношению к первоначальному плану, говорится в сообщении российской компании по итогам прошедшего во вторник в режиме видео-конференц-связи заседания Совместного координационного комитета с CNPC.

Большую часть 2021 года "Газпром" поставлял в Китай свыше 28 млн куб м в сутки. Последние данные китайская сторона публиковала за октябрь.

"В частности, в ноябре-декабре согласно взаимовыгодным договоренностям "Газпрома" и CNPC объем суточного экспорта в Китай существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год. "Газпром" продолжает подготовку к дальнейшему плановому увеличению экспорта газа в 2022 году в соответствии с предусмотренной контрактом динамикой наращивания поставок", - пишет "Газпром".

Российская компания также проинформировала китайских коллег о ходе разработки технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии. Оценивается возможность осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год.

В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2". В рамках ТЭА проработаны основные технико-технологические параметры проекта. В частности, определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций.