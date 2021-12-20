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Что произошло за день: понедельник, 20 декабря

Законопроект об ужесточении наказания за пытки, высылка германских дипломатов из России, грядущие морозы в европейской части России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Думу внесен проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки. В частности, предполагается усиление наказания за пытки представителями власти ради принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286). В статью 302 "Принуждение к даче показаний" вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа. Правительство поддержало законопроект. Член СПЧ Ева Меркачева выразила мнение, что наказание могло бы быть вплоть до пожизненного. По ее словам, совет ждет появления отдельной статьи о наказании за пытки.

- Россия объявит персонами нон грата двоих германских дипломатов. Это ответ на решение властей ФРГ выслать российских дипломатов в связи с решением Высшего суда Берлина по делу об убийстве в парке Тиргартен, по которому россиянин получил пожизненный срок.

- Корвет "Проворный" восстановят после пятничного пожара. На "Северной верфи" сообщили, что корпус корабля не пострадал, а надстройку построят заново.

- ЦБ предложил ограничить сумму вклада для малообеспеченных планкой в 100 тысяч рублей. Предложенная ЦБ сумма ниже той, что озвучивал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: он говорил об уровне 200-300 тысяч рублей.

- В России коронавирус диагностировали у 27 022 человек. В Москве выявили 2 630 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 958, в Подмосковье - 1 935.

- Денис Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России". Министр сообщил, что сформированный РФПИ консорциум ближневосточных суверенных фондов вложился в проект по разработке аппаратов VRT500 и VRT300 (ООО "ВР-Технологии" - СП "Вертолетов России" и Фонда развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun).

- Москву и всю европейскую часть РФ с 21 декабря ждут сильные морозы. Синоптики предупредили, что из-за высокой влажности будет казаться, что температура еще ниже, чем на термометре. В департаменте образования и науки города Москвы сообщили, что дошкольники и ученики начальных классов могут не ходить на уроки при понижении температуры до минус 25 градусов.

- Станислав Черчесов стал наставником венгерского "Ференцвароша". С 2016 года он был главным тренером сборной России по футболу, но покинул пост по окончании прошедшего летом чемпионата Европы.

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