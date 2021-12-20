ЦБ будет учитывать климатические и социальные риски в пруденциальном регулировании

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в ближайшие три года решит вопрос об учете климатических и социальных рисков в пруденциальном регулировании финансовых организаций, заявил в Госдуме зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Речь об этом зашла на парламентских слушаниях проекта "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов".

"Планируем внедрять новые инструменты. Это и переходные климатические облигации, которые должны помочь финансированию проектов углеродоемких компаний, направленные на повышение их экологичности. Это и "зеленые" ипотечные инструменты, которые помогут запустить "зеленую" ипотеку", - сказал Чистюхин - Дополнительно в течение предстоящих трех лет мы будем решать вопрос об учете климатических и социальных рисков в пруденциальном регулировании".

Ранее регулятор отмечал, что считает важным на постоянной основе проводить стресс-тестирование потенциального влияния климатических рисков на финансовые организации, совершенствуя его методологию. В числе приоритетных задач он называл формирование предложений пруденциального регулирования и надзора для учета финансовыми организациями ESG-рисков, а также оценку возможности использования инфраструктуры российского финансового рынка для эмиссии и обращения углеродных единиц.