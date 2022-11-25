Около 80% крупных компаний РФ интегрируют вопросы устойчивого развития в стратегии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Порядка 80% российских компаний из котировальных списков уже так или иначе внедряют вопросы устойчивого развития в стратегическое планирование, сообщил начальник управления развития корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Банка России Андрей Якушин.

Так он прокомментировал анализ отчетности 69 публичных акционерных обществ, который провели в ЦБ.

"Это свидетельство того, что наши компании достаточно зрело подходят к повестке устойчивого развития", - считает он.

При этом менее половины компаний осуществляют более или менее сбалансированное раскрытие ESG по всем трем компонентам: окружающая среда, социальные вопросы, корпоративное управление.

"Разброс сочетания раскрытия информации в отчетах по различным факторам достаточно существенный", - сказал он, отметив, что при этом лидирует раскрытие данных по корпоративному управлению, - что неудивительно, так как Кодекс корпоративного управления действует в России уже много лет.

Якушин обратил внимание на то, что в 2022 году компании стали чаще включать сведения об устойчивом развитии в свои годовые отчеты. При этом, как правило, более подробные данные содержатся в отдельных отчетах об устойчивом развитии.

В июле 2021 года ЦБ опубликовал рекомендации для ПАО, в которых советовал компаниям раскрывать информацию о ESG-факторах (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления) и проводить ее независимую оценку.

По словам Якушина, порядка 30% компаний отметили, что они ознакомились с рекомендациями Банка России по раскрытию нефинансовой информации и в той или иной степени их учитывают.

Рекомендации предусматривают возможность применения разных стандартов, при этом анализ показал, что чаще всего эмитенты используют GRI (стандарт Global Reporting Initiative), охватывающий весь спектр ESG-повестки, на втором месте - TCFD (стандарт Task Force on Climate-related Financial Disclosures), ориентированный на климатические вопросы.

Данные анализа о раскрытии ESG-факторов будут включены в ежегодный обзор практики корпоративного управления, который составляет Банк России.