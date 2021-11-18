Дума одобрила основные направления политики ЦБ на 2022-2024 годы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госдума одобрила подготовленные Банком России основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2022 - 2024 годы. В документе прописаны цели и подходы к реализации ДКП и отражен взгляд ЦБ на текущее состояние экономики и ее развитие в среднесрочной перспективе.

В базовом сценарии ЦБ предполагает, что течение пандемии коронавируса будет контролируемым, в том числе в результате успешного продолжения вакцинации, рост мирового спроса замедлится после периода восстановления, а наблюдаемое усиление инфляционного давления будет временным. Цены на нефть в этих условиях постепенно снизятся, чему также будут способствовать расширение квот в рамках соглашения ОПЕК+ и повышение предложения нефти.

После ускоренного восстановительного роста в 2021 году российская экономика будет расти темпами, близкими к потенциальным, полагает регулятор. В условиях расширения возможностей для зарубежных поездок, снижения темпов роста розничного кредитования и нормализации бюджетной политики потребительская активность замедлится. Инвестиционная активность вернется к традиционным уровням по мере улучшения настроений на фоне стабилизации темпов роста мировой и российской экономики и подстройки производственных и логистических мощностей. Снижение инфляции до целевого уровня ожидается к концу 2022 года.

В дополнение к базовому сценарию ЦБ рассматривает три альтернативных - "усиление пандемии", "глобальная инфляция", "финансовый кризис". Ключевыми развилками выбраны те факторы, в динамике которых в настоящее время отмечается наибольшая неопределенность. Это эпидемическая обстановка в России и в мире (появление новых опасных штаммов коронавируса и более масштабное введение ограничительных мер), темпы восстановления мирового спроса, в том числе на товары российского экспорта, разная степень реакции крупнейших центральных банков на ускорение мировой инфляции и ее последствия для мировых финансовых рынков. Развитие событий в рамках того или иного сценария может потребовать от Банка России соответствующей корректировки ДКП для обеспечения возвращения инфляции к цели в среднесрочной перспективе.

Помимо факторов среднесрочного характера, есть ряд факторов, которые могут оказать влияние на российскую экономику на долгосрочном горизонте. Среди них климатические изменения и демографические тренды. Банк России в данном документе впервые рассматривает вопрос возможного влияния климатической повестки на условия реализации ДКП и обозначает круг вопросов для дальнейшего исследования.