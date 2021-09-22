Набиуллина отметила усиление влияния климатических рисков на экономику

По ее мнению, в России проводниками "зеленой трансформации" могут стать банки

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в середине 2022 года обнародует рекомендации об учете климатических рисков финансовыми организациями, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в конце 2021 года регулятор опубликует консультативный доклад на эту тему, где, в том числе, опишет и свои подходы к регулированию таких рисков.

"Климатические риски все сильнее влияют на экономику - и через прямые последствия от изменения климата (чаще случаются природные катаклизмы) и через ужесточение регулирования в других странах и изменение структуры энергопотребления в других странах. Наша страна, обладая огромными запасами энергоносителей, в 20-м веке строила свою экономику почти без оглядки на энергозатраты. Для нас энергопереход будет непростым, мы должны это понимать", - сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Она отметила, что российская экономика характеризуется большим количеством "коричневых" компаний, поэтому "важно здесь окончательно не отстать".

По ее словам, в мире, где уровень экологичности предприятий станет в скором времени одним из основных факторов при принятии решений для инвесторов и потребителей, Россия просто потеряет конкурентные преимущества и сместится к периферии мировой экономики. Финансовые институты должны быть проводниками финансирования для "зеленой" трансформации, поддерживая "зеленые" проекты, считает глава ЦБ.

Работа по формированию зеленой ориентации финансовой системы в России имеет несколько аспектов, без решения которых нельзя будет продвинуться вперед, предупредила Набиуллина. Первое - это выработка подходов к анализу климатических и переходных рисков финансовыми организациями. Второе - корректное раскрытие информации о ESG-рисках нефинансовыми компаниями, что необходимо для банков, инвесторов и рейтинговых агентств. В третью очередь она назвала развитие собственно рынка зеленых инструментов, а для этого нужны стандарты размещения "зеленых", социальных и переходных облигаций.

"Нужно найти баланс между климатическими (или ESG) рисками и стандартными финансовыми рисками. Нельзя, чтобы сама по себе финансово неустойчивая компания получала финансирование только потому, что объявила себя "зеленой". И точно так же - так называемая "коричневая" компания, у которой сегодня все прекрасно с финансовыми показателями, она должна понимать, что наиболее выгодные условия финансирования будут, если она будет заниматься повышением собственной экологичности", - заключила глава ЦБ, отметив, что этими темами не исчерпываются даже приоритеты первого порядка в этом вопросе.