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"ЕвроХим" начал переговоры о покупке азотного бизнеса Borealis за 455 млн евро

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "ЕвроХим" Андрея Мельниченко сообщил, что начал эксклюзивные переговоры о покупке азотного бизнеса у группы Borealis (контролируется австрийской нефтегазовой компанией OMV), сообщила компания.

В результате сделки "ЕвроХиму" перейдут пять производственных предприятий в Европе, а также вся сеть сбыта и дистрибуции.

Сумма сделки оценивается в 455 млн евро, закрыть ее планируется во второй половине 2022 года.

Соглашение должно пройти стандартные процедуры консультаций с представителями работников Borealis и обычные нормативные утверждения, уточняет "ЕвроХим".

Borealis владеет заводами по производству удобрений, меламина и жидкого технического азота в Австрии, Германии и Франции, а также имеет более 50 дистрибуторских центров в Европе. В 2020 году объем продаж составил 3,9 млн тонн, выручка - 908 млн евро.

ЕвроХим Boeralis OMV Австрия Андрей Мельниченко

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