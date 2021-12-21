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Сбербанк прогнозирует замедление темпов роста ипотечного рынка в 2022 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Рынок ипотечного кредитования в следующем году ждет замедление, рассказал журналистам на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка, руководителя блока "Розничный бизнес" Кирилл Царев.

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"Мы видим рост объемов в этом году. Даже после завершения программы (изменения параметров - ИФ) льготного кредитования мы видим, что спрос на ипотеку остался. Но мы прогнозируем замедление на фоне роста ставок", - отметил Царев.

Ранее в интервью РБК глава ДОМ.РФ Виталий Мутко спрогнозировал повышение средних ставок по ипотеке до двузначных значений в следующем году.

"После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10-10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25-0,5 п.п. выше", - пояснил он.

Банк России 17 декабря ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%. Это уже седьмое повышение ключевой ставки подряд, с марта ставка выросла на 4,25 процентного пункта. Последний раз ключевая ставка находилась на уровне 8,5% на этапе ее снижения с 18 сентября по 29 октября 2017 года. Следующее заседание Совета директоров ЦБ , на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 февраля 2022 года.

Сбербанк Кирилл Царев

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