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Программу льготной семейной ипотеки продлили до конца 2023 года

Программу льготной семейной ипотеки продлили до конца 2023 года
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило действие программы "Семейная ипотека" до конца 2023 года, сообщила в среду пресс-служба кабинета министров.

"Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента.

На заседании правительства 17 августа Мишустин заявил, что правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов - до 1,7 трлн рублей, чтобы обеспечить выполнение программы. По его словам, такое решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жильё, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям, - от строительных материалов до мебели.

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"Семейная ипотека" появилась в 2018 году. Программу запустили по поручению президента РФ Владимира Путина. Изначально программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. С 1 июля 2021 года по поручению главы государства условия программы были расширены. Теперь взять такой кредит могут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья, а максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий - 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.

Действие программы изначально было рассчитано до конца 2022 года. Затем её пролонгировали до 1 марта 2023 года. Продлить программу до 31 декабря 2023 года правительству поручил президент России.

Россия

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