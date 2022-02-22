"Роснефть" планирует три пилотных проекта по хранению и использованию СО2

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" планирует реализацию пилотных проектов по улавливанию, хранению и использованию СО2 (CCUS) в районе Юганска и Самотлора (ХМАО), а также на Сахалине, сообщил журналистам директор департамента углеродного менеджмента "Роснефти" в ранге вице-президента Эмерсон Миленски в ходе презентации инициатив компании в области ESG в рамках стратегии до 2030 года.

Первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро в свою очередь напомнил, что цель углеродной нейтральности компании к 2050 году может быть достигнута только через ряд комплексных мероприятий: снижение прямых выбросов, оптимизацию технологий и потребления энергии, развитие источников низкоуглеродной генерации, лесные проекты, а также улавливание и хранение углерода.

"Кроме долгосрочной стратегии у нас есть комплекс среднесрочных целей, "дорожная карта" к 2030 году. В частности, достижение нулевого сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ), снижение интенсивности метановых выбросов (до значения менее 0,2%), сокращение выбросов углерода в разведке и добыче менее 20 кг СО2 на баррель нефтяного эквивалента", - сказал он.

"Очевидно, что мы будем отдавать приоритет технологиям с низким углеродным следом. Кроме того, будем реализовывать проекты по снижению выбросов парниковых газов, готовим пилотные проекты по улавливанию, хранению, утилизации и транспортировке СО2. Мы уже идентифицировали три потенциальных хаба, которые могут быть запущены к 2030 году. У России огромный потенциал по закачке газа в истощающиеся месторождения углеводородов, такие проекты будут способствовать развитию низкоуглеводных технологий, например, технологии голубого водорода. Кроме того, мы смотрим на некоторые другие низкоуглеродные проекты, такие как аммиак и низкоуглеродное авиатопливо, биотопливо", - добавил Касимиро.

Директор департамента углеродного менеджмента "Роснефти" Миленски добавил: "Роснефть" уделяет большое внимание работе по улавливанию, хранению и утилизации углерода. Компания анализирует мировой опыт, изучает лучшие практики. Каждый проект по-своему уникален, готовых массовых решений с полки, можно сказать, нет. Начались работы по оценке потенциала хранения CO2, и в области CCS/CCUS мы видим множество возможностей в глобальном масштабе, учитывая лицензионные площади, принадлежащие "Роснефти". К настоящему времени оценено около 40% лицензионных участков "Роснефти". Решено, что Юганск, Самотлор и Сахалин станут основными хабами для хранения CO2. Наши соглашения о сотрудничестве с Exxon, BP и Equinor продемонстрируют большую активность по доработке концепций, предложений и планов в области CCS в течение следующих двух лет. Мы ожидаем достаточно быстро реализовать эти возможности благодаря значительному потенциалу резервуаров для хранения CO2".

Миленски отметил важность принятия законодательства РФ, касающегося оборота углеродных единиц. "Обращение углеродных единиц на биржевых площадках является важным элементом создания российского бенчмарка в этой области, признаваемого международным сообществом. "Роснефть" также работает в этом направлении", - сказал он.

Как сообщалось, в конце 2021 года совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию-2030, которая предполагает достижение углеродной нейтральности к 2050 году по выбросам областей охвата 1 и 2. Достижение этой цели планируется благодаря реализации к 2030 году ряда стратегических проектов: сокращение на 25% выбросов по сравнению с 2020 годом; достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа к 2030 году; сокращение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2%.

Целевым ориентиром стратегии является достижение добычи углеводородов в 330 млн т.н.э. в 2030 году, при этом доля газа в общем объеме производства вырастет до 25% к 2025 году. В области нефтепереработки стратегия предусматривает рост выхода светлых нефтепродуктов на НПЗ в РФ до 69%. "Роснефть" сохраняет ключевой стратегической целью увеличение выплат акционерам и рост доходности, в частности ожидается, что свободный денежный поток компании более чем удвоится к 2030 году.