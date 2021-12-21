Сечин попросил учесть в эксперименте по выбросам СО2 лесные проекты и ВИЭ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин включился в подготовку проекта федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в отдельных субъектах РФ", который будет опробован на Сахалинской области.

Он считает, что определение "климатического проекта" не должно ограничивать лиц, реализующих эти проекты, в способах сокращения и/или увеличения поглощения выбросов. Эту позицию Сечин высказал в письме профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Кроме того, "климатический проект" не должен ограничиваться периметром "производственной площадки", на которой он осуществляется. "Компания рассчитывает на то, что разрабатываемое министерством регулирование обеспечит возможность признания в качестве "климатических", в том числе и такие проекты, как: по природному поглощению углерода лесами (NCS); утилизации попутного нефтяного газа; по разработке и внедрению технологий производства низкоуглеродных топлив; в области возобновляемой энергетики; улавливания, использования и хранения углерода (СCUS)", - говорится в документе.

Также, по мнению Сечина, в дополнительной проработке нуждается вопрос распространения разрабатываемого регулирования на организации, участвующие в соглашениях о разделе продукции (СРП), в том числе с точки зрения оценки возможных экономических и бюджетных последствий.

Глава "Роснефти" подчеркивает, что проведение климатического эксперимента должно обеспечивать возможность применения российских инструментов углеродного регулирования для исполнения международных обязательств РФ и российского бизнеса по сокращению выбросов. Это необходимо учитывать в настоящее время и на следующих этапах создания и развития соответствующей нормативной правовой базы, отмечает Сечин.

В письме он напоминает, что при доработке законопроекта летом 2021 года Минэкономразвития проводило консультации с экспертами "Роснефти", с учетом которых в документ включены важные для крупных, бюджетоформирующих стратегических компаний положения. Среди них глава НК указал общие принципы определения размера квоты выбросов парниковых газов, включая принцип "бюджетной углеродной эффективности", подразумевающий определение размера квоты с учетом особенностей применяемых технологий, объема инвестиции, выручки от реализации товаров, работ, услуг и суммы поступлений в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ от соответствующей отрасли экономики.

Помимо этого, в законопроект был включен учет мнения регулируемых организаций относительно предложения по размеру квот, формируемого региональным уполномоченным органом, и право губернатора пересмотреть размер квоты с учетом предложений регулируемых организаций, поступивших в ходе общественного обсуждения. По предложению "Роснефти", у регулируемых организаций климатические обязанности будут возникать постепенно: представление углеродной отчетности в Сахалинской области с 2023 года, установление квоты выбросов парниковых газов, начиная с 2024 года, внесение платы за невыполнение квоты с 2025 года.

При подготовке программы реализации эксперимента в нее решено включить предложения по размеру квоты по периодам, за которые представляется углеродная отчетность, проведение общественных обсуждений и ее утверждение до начала проведения (или не позднее трех месяцев с даты начала эксперимента на территории Сахалинской области).

Все эти положения Сечин считает важным оставить неизменными при дальнейшем рассмотрении законопроекта. Компания также надеется, что ее эксперты будут вовлечены в процесс подготовки проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию положений закона.

Аппарат правительства РФ поручил проработать эти предложения Минэкономразвития.

"Сахалинский эксперимент"

Как сообщалось, 13 декабря правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2028 г. включительно, предусмотрены штрафы за превышение квоты, эксперимент могут распространить на другие регионы.

Суть эксперимента - на уровне субъекта РФ проводится инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется квотирование выбросов парниковых газов регулируемых организаций. Перечень таких организаций ежегодно будет утверждать глава региона. Для компаний вводится представление более широкой (по сравнению с федеральным уровнем) обязательной углеродной отчетности, определяется размер квот. Для определения размера квоты используются верифицированные сведения о выбросах парниковых газов компании, квота устанавливается ежегодно.

Для Сахалина установлена цель - достижение углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года.

На федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят в июне. Он вводил обязательную отчетность для ряда компаний РФ о выбросах парниковых газов, создавал контуры национальной системы торговли углеродными выбросами, однако не предполагал штрафов и не прописывал целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов.

"Роснефть" является участником консорциума "Сахалин-1", ее партнеры - "дочка" американской ExxonMobil, компания "Эксон нефтегаз" (оператор), индийская ONGC Videsh Ltd. и японская SODECO.

Проект включает в себя три месторождения: Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе Сахалина. В 2005 году было введено в эксплуатацию месторождение Чайво, в 2010 году - Одопту-море, а в январе 2015 года - Аркутун-Даги. Добыча в 2020 году составила 10 млн тонн.