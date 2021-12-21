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Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничении выбросов CO2 на Сахалине

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2028 г. включительно, предусмотрены штрафы за превышение квоты, эксперимент могут распространить на другие регионы.

Документ (N37939-8) был внесен правительством на прошлой неделе.

В проекте закона уточняется, что эксперимент по углеродному регулированию может быть проведен и в других регионах России, если будут приняты соответствующее поправки.

Суть эксперимента - на уровне субъекта РФ проводится инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется квотирование выбросов парниковых газов регулируемых организаций. Перечень таких организаций ежегодно будет утверждать глава региона.

Для компаний вводится представление более широкой (по сравнению с федеральным уровнем) обязательной углеродной отчетности, определяется размер квот. Для определения размера квоты используются верифицированные сведения о выбросах парниковых газов компании, квота устанавливается ежегодно.

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При установлении размера квоты учитываются: баланс выбросов и поглощений парниковых газов на территории участника эксперимента и необходимый для достижения цели эксперимента темп сокращения выбросов парниковых газов. В частности, для Сахалина установлена цель - достижение углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 г.

В законопроекте прописывается механизм верификации углеродной отчетности и основа для аккредитации верификаторов. Верификация углеродной отчетности проводится юридическим лицом, аккредитованным в национальной системе аккредитации, в соответствии с международными стандартами, говорится в проекте.

Общефедеральное обращение углеродных единиц дополняется на региональном уровне обращением единиц выполнения квоты.

Правила исчисления и взимания платы за превышение квоты устанавливаются правительством РФ. Плата вносится до 1 июля года, в котором региональными регулируемыми организациями предоставляется углеродная отчетность, несвоевременное или неполное внесение платы за превышение квоты влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пеней, но не более чем в размере двух десятых процента за каждый день просрочки исполнения обязанности по внесению платы за превышение квоты. Компании сдают отчетность до 1 августа.

Как говорится в пояснительной записке, при установлении платы за невыполнение квоты планируется исходить из среднемировой цены на выбросы парниковых газов $2 за тонну С02 и средней цены квоты в Европейской системе торговли квотами - 25 евро за тонну СO2.

Как сообщалось, на федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят в июне. Он вводил обязательную отчетность для ряда компаний РФ о выбросах парниковых газов, создавал контуры национальной системы торговли углеродными выбросами, однако не предполагал штрафов и не прописывал целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов.

Госдума Сахалинская область

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