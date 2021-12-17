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РСПП считает, что еще рано расширять "сахалинский эксперимент"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает преждевременным расширение действия сахалинского эксперимента по торговле углеродными единицами на другие регионы. Об этом на съезде РСПП с участием президента Владимира Путина заявил член правления союза Игорь Нечаев.

По его словам, не следует расширять эксперимент до его завершения на Сахалине и оценки эффективности и целесообразности опробованных мер регулирования.

"Почему мы так считаем? У нас же нет задачи [достичь] углеродной нейтральности какой-то области. У нас есть задача углеродной нейтральности всей России, и, соответственно, нужно время, чтобы понять результаты эксперимента и определить те природные или климатические зоны, в которых этот эксперимент должен дальше развиваться и продолжаться", - сказал он.

Нечаев добавил, что Россия может добиваться сокращения выбросов парниковых газов "минимальной ценой для страны и для российской экономики".

"То есть нам не нужны какие-то инструменты регулирования, такие как углеродные платежи, квотирование, которые вынуждены использовать в ЕС. У них просто уже исчерпан потенциал экономически эффективных мер по сокращению выбросов, или приближается к исчерпанию, а мы находимся пока только в начале использования этого потенциала", - сказал он.

Путин подчеркнул, что расширение эксперимента проводится по инициативе самих регионов.

"Мы не торопимся. Но нам нужно просто посмотреть, как это там реально будет работать. И это не наше было предложение, это согласовано с региональными властями. Они, собственно, даже выступили инициаторами этого проекта, потому что они видят конкурентные преимущества, которые реально имеются и до 2025 года могут быть реализованы в виде выхода на нулевые показатели. И это хорошо, почему нет? (...) Посмотрим, как функционирует, имею в виду опыт, который сложится на Сахалине до 2025 года включительно, и будем вместе с вами аккуратненько смотреть на то, где и как его можно распространять", - сказал президент.

Ранее сообщалось, заинтересованность в присоединении к эксперименту по торговле углеродными единицами выразили Республика Башкортостан, Хабаровский край и Иркутская и Калининградская области.

Также сообщалось, что "сахалинский эксперимент" предполагает достижение на территории этой области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года. В 2021 году в регионе проведена инвентаризация парниковых газов: выбросы составили 12,3 млн т СО2-эквивалента, поглощение - 11,1 млн т. Разницу - около 10%, или 1,2 млн т СО2-эквивалента - и требуется сократить для достижения углеродной нейтральности. Ради этого региону придется перевести 145 котельных с угля на газ, повысить до 50% долю экологичного транспорта, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии.

В сентябре на Восточном экономическом форуме Путин предложил расширить "сахалинский эксперимент" на другие регионы.

Сахалин Сахалинский эксперимент РСПП Иорь Нечаев Владимир Путин

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