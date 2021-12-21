Мазепин оценил годовую консолидированную EBITDA "Уралхима" и "Уралкалия" в $3,8 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Консолидированная EBITDA "Уралхима" и "Уралкалия" за 2021 год может составить $3,8 млрд, заявил телеканалу "Россия 24" владелец компаний Дмитрий Мазепин.

"2021 год, безусловно, был сложный, долгий. Но, что касается производителей минеральных удобрений, для нас он был успешный. Потому что компания "Уралхим" показала рекордную прибыль. Консолидированная EBITDA двух компаний - "Уралкалий" и "Уралхим" - составит $3,8 млрд", - сказал он.