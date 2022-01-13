Под слоем краски картины Боттичелли нашли набросок Мадонны с младенцем

Картина итальянского художника Сандро Боттичелли "Муж скорбей" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Под слоем краски повторно найденной картины "Человек скорби" Сандро Боттичелли стоимостью $40 млн нашли изображение Мадонны с младенцем, сообщает CNN.

Произведение искусства будет выставлено на аукционе Sotheby's 27 января. Во время технического анализа, проводимого аукционным домом при подготовке картины к продаже, было сделано неожиданное открытие: под слоями краски было найдено изображение Мадонны с ребенком.

Крис Апостол, старший вице-президент и директор отдела картин старых мастеров на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, который имел возможность исследовать картину, считает, что это заброшенный набросок "Богоматерь Умиление" (тип, происходящий от греческих икон), на которых Богоматерь прижимается щекой к щеке к младенцу Христу. Черты лица принадлежат младенцу Христу. Они хорошо заметны при инфракрасной рефлектографии, если перевернуть картину.

Некоторые линии в этом наброске толще, чем другие, что наводит на мысль о том, что они, возможно, были прорисованы со стандартного рисунка, а затем нанесены жидким пигментом. Голова младенца Иисуса, как предположил Крис Апостол, является уникальным рисунком, который не повторяется ни в каких работах Боттичелли.

Ранее, 21 декабря, три ведущих аукционных дома мира - Sotheby's, Christie's и Phillips - сообщили о резком росте продаж предметов искусства в уходящем году на фоне спроса со стороны покупателей, ранее не участвовавших в аукционах, и коллекционеров-миллениалов.