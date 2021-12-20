Русское искусство принесло аукционному дому Christie's в 2021 году 17 млн фунтов

Статуя "Мефистофель" Марка Антокольского Фото: Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Выручка "русских торгов" аукционного дома Christie's по итогам 2021 года составила 17,3 млн фунтов стерлингов, общая прогнозируемая выручка аукционного дома составит 5,2 млрд фунтов стерлингов, сообщили в аукционном доме.

"В 2021 году в Лондоне отдел русского искусства Christie's провел три тематических аукциона в июне и ноябре. Общая выручка составила 17 322 250 фунтов стерлингов. Особым событием стал аукцион шедевров Фаберже из коллекции Гарри Вульфа. 98% лотов было продано, аукцион принес 5 203 250 фунтов стерлингов, более чем в два раза превысив предаукционную оценку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в рамках русских торгов" в июне было установлено три мировых рекорда стоимости на работы Константина Горбатова "Невидимый град Китеж" (525 000 фунтов стерлингов), Сергея Чехонина "Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе" (275 000 фунтов стерлингов) и Дмитрия Пригова "Шесть композиций из серии Appearances" из собрания фонда Мирей и Джеймса Леви (22 500 фунтов стерлингов).

Помимо этого, коллекция произведений Фаберже, ранее принадлежавшая Александре Анастасии Гамильтон, герцогине Аберкорнской, была полностью распродана. 18 лотов принесли в общей сумме почти 1 млн фунтов. Онлайн-аукцион русских рукописей из частной коллекции принес 876 500 фунтов стерлингов.

Топ-лотом торгов стал автограф написанного в 1936 году для детского журнала "Чиж" стихотворения Даниила Хармса "Тигр на улице".

Суммарный прогнозируемый объем продаж аукционного дома в 2021 году составит 5,2 млрд фунтов стерлингов. По сравнению с 2020 годом рост составил 54%. В рамках аукционов и онлайн-торгов выручка составила 3,9 млрд фунтов стерлингов, частные продажи принесли 1,3 млрд. На клиентов в каждом регионе пришлась примерно треть всех аукционных продаж Christie's: Америка (35%), Европа, Ближний Восток и Африка (34%) и Азия (31%).

"Christie's установил самые высокие цены на работы, проданные на аукционах в 2021 году: полотно Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна (Мари-Терез), проданное за 103,4 млн долларов (единственная работа, проданная за сумму свыше 100 миллионов в 2021-м) и работа Жан-Мишеля Баскии "В этом случае", ушедшая с молотка за 93,1 млн долларов", - добавили в сообщении.

Самой дорогой работой, купленной музеем на аукционе в 2021 году, стала картина Гюстава Кайботта "Молодой мужчина у окна" (53 млн долларов). Наиболее дорогой работой, проданной в благотворительных целях, стала работа Бэнкси "Game Changer" (16,76 млн фунтов стерлингов).

Изменились и покупатели торгов: 35% из них в 2021 году были новыми для Christie's, почти 2/3 пришли через онлайн-торги. Среди новых покупателей 32% - миллениалы.