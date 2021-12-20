Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Русское искусство принесло аукционному дому Christie's в 2021 году 17 млн фунтов

Русское искусство принесло аукционному дому Christie’s в 2021 году 17 млн фунтов
Статуя "Мефистофель" Марка Антокольского
Фото: Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Выручка "русских торгов" аукционного дома Christie's по итогам 2021 года составила 17,3 млн фунтов стерлингов, общая прогнозируемая выручка аукционного дома составит 5,2 млрд фунтов стерлингов, сообщили в аукционном доме.

"В 2021 году в Лондоне отдел русского искусства Christie's провел три тематических аукциона в июне и ноябре. Общая выручка составила 17 322 250 фунтов стерлингов. Особым событием стал аукцион шедевров Фаберже из коллекции Гарри Вульфа. 98% лотов было продано, аукцион принес 5 203 250 фунтов стерлингов, более чем в два раза превысив предаукционную оценку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в рамках русских торгов" в июне было установлено три мировых рекорда стоимости на работы Константина Горбатова "Невидимый град Китеж" (525 000 фунтов стерлингов), Сергея Чехонина "Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе" (275 000 фунтов стерлингов) и Дмитрия Пригова "Шесть композиций из серии Appearances" из собрания фонда Мирей и Джеймса Леви (22 500 фунтов стерлингов).

Помимо этого, коллекция произведений Фаберже, ранее принадлежавшая Александре Анастасии Гамильтон, герцогине Аберкорнской, была полностью распродана. 18 лотов принесли в общей сумме почти 1 млн фунтов. Онлайн-аукцион русских рукописей из частной коллекции принес 876 500 фунтов стерлингов.

Топ-лотом торгов стал автограф написанного в 1936 году для детского журнала "Чиж" стихотворения Даниила Хармса "Тигр на улице".

Суммарный прогнозируемый объем продаж аукционного дома в 2021 году составит 5,2 млрд фунтов стерлингов. По сравнению с 2020 годом рост составил 54%. В рамках аукционов и онлайн-торгов выручка составила 3,9 млрд фунтов стерлингов, частные продажи принесли 1,3 млрд. На клиентов в каждом регионе пришлась примерно треть всех аукционных продаж Christie's: Америка (35%), Европа, Ближний Восток и Африка (34%) и Азия (31%).

"Christie's установил самые высокие цены на работы, проданные на аукционах в 2021 году: полотно Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна (Мари-Терез), проданное за 103,4 млн долларов (единственная работа, проданная за сумму свыше 100 миллионов в 2021-м) и работа Жан-Мишеля Баскии "В этом случае", ушедшая с молотка за 93,1 млн долларов", - добавили в сообщении.

Самой дорогой работой, купленной музеем на аукционе в 2021 году, стала картина Гюстава Кайботта "Молодой мужчина у окна" (53 млн долларов). Наиболее дорогой работой, проданной в благотворительных целях, стала работа Бэнкси "Game Changer" (16,76 млн фунтов стерлингов).

Изменились и покупатели торгов: 35% из них в 2021 году были новыми для Christie's, почти 2/3 пришли через онлайн-торги. Среди новых покупателей 32% - миллениалы.

Christie's

Новости

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории
Умершие знаменитости

Умер режиссер Андрей Малюков

В Смольном проблемами сохранения центра Петербурга назвали масштаб и климат

В Смольном проблемами сохранения центра Петербурга назвали масштаб и климат
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Умерла автор книги "Интервью с вампиром" Энн Райс

Нидерланды выделили €150 млн на покупку картины Рембрандта у Ротшильдов

Нидерланды выделили €150 млн на покупку картины Рембрандта у Ротшильдов
Пандемия коронавируса

YouTube заблокировал канал актрисы Шукшиной из-за дезинформации о COVID-19

YouTube заблокировал канал актрисы Шукшиной из-за дезинформации о COVID-19

Главой Фонда кино утвержден Федор Соснов

Драма Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошла в лонг-лист "Оскара"

Драма Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошла в лонг-лист "Оскара"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });