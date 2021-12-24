Белоусов сообщил об "абсолютно конкретной" схеме решения проблем "Роснано"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Госкомпания "Роснано", в ноябре шокировавшая рынок заявлением о возможной реструктуризации долга, получит поддержку правительства, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Поддержка оказана будет. Я вам могу сказать, что сейчас выработана абсолютно конкретная схема решения этой проблемы с долгами "Роснано", - сказал Белоусов в интервью Forbes.

Он не стал комментировать параметры плана. "Я не хочу раскрывать детали, но она существует. Никаких дефолтов не будет, это вот точно совершенно я могу сказать. Собственно, об этом уже заявлял (министр финансов РФ Антон - ИФ) Силуанов", - отметил Белоусов.

Глава Минфина ранее говорил, что обеспеченные госгарантией обязательства "Роснано" будут выполнены. Что касается долга, не покрытого гарантией, он выражал уверенность, что "будет найден компромисс, устраивающий все стороны".

"Роснано" 19 ноября объявило, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". Эта информация обвалила не только облигации самого "Роснано", чью слабую финансовую отчетность рынок до сих пор фактически игнорировал, будучи уверенным в 100% господдержке компании: переоценка рисков угрожает всему квазисуверенному сектору, говорили собеседники "Интерфакса" на облигационном рынке.

Между тем, все обязательства, приходящиеся на декабрь (погашение одного выпуска облигаций без господдержки и выплата нескольких купонов), компания на данный момент выполнила, причем, как сообщил на пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин, за счет собственных ресурсов.