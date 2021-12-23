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Путин назвал непростой проблемой ситуацию с долгом "Роснано"

Путин назвал непростой проблемой ситуацию с долгом "Роснано"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с долгом "Роснано" представляет собой серьезную проблему.

"Действительно, это непростая проблема. Я сейчас не буду называть цифры, кто-то говорит 140 млрд, кто-то говорит 102 млрд, по разному оцениваются эти проблемы (долг "Роснано" - ИФ) в стоимостном выражении правительством и самой компанией", - сказал Путин в ходе пресс-конференции в четверг.

Президент РФ напомнил, что в компании сейчас новое руководство, у него, по словам Путина, есть карт-бланш на то, чтобы объективно оценить ситуацию в "Роснано", в том числе с привлечением лучших специалистов.

"Действительно, есть достаточно большой объем гарантий, которым предоставлен правительством Российской Федерации под проекты", - сказал Путин. Он также отметил, что "Роснано", - "это, по сути, венчурная компания".

По словам президента, он был одним из инициаторов создания "Роснано". Путин рассказал, что в свое время подталкивал правительство к финансированию создания спутниковой группировки "ГЛОНАСС", "иначе мы бы попадали в такой цугцванг, когда с орбиты снимали спутники, которые непродолжительное время находились на орбите в силу технических возможностей тогда наших космических аппаратов, и при том объеме финансирования никогда бы не создали полноценную группировку, которая позволила бы нам заниматься и решать задачи в той сфере, которая перед "ГЛОНАСС" стоит". "А мы сделали это", - подчеркнул глава государства.

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Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
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