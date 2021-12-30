Минфин сообщил о сложных переговорах "Роснано" с кредиторами

Но бюджет при необходимости подстрахует госкорпорацию, пообещал Антон Силуанов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минфина Антон Силуанов в предновогоднем интервью попытался подбодрить кредиторов "Роснано", выразив уверенность, что их трудные переговоры с компанией об "элементах реструктуризации" долга закончатся "по-доброму", а бюджет при необходимости "подстрахует" госкорпорацию с дырой в балансе.

"Конечно, невыполнение своих обязательств государственной корпорацией - это всегда плохо. И мы будем делать все необходимое для того, чтобы государство свои обязательства выполняло и инвесторы, точнее, кредиторы получили свои деньги или по-доброму оговорились с корпорацией", - заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что новый менеджмент госкорпорации обнаружил "дыру" в балансе, то есть доходы от вложенных средств недостаточны для выполнения взятых обязательств. "Новое руководство ведет переговоры с кредиторами. Да, они идут сложно, но сейчас идет такой процесс", - подчеркнул министр.

Силуанов добавил, что "по согласию двух сторон может быть достигнуто и соглашение о различных элементах либо реструктуризации, либо каких-то иных условиях кредитования". "Но еще раз еще хочу сказать, что государство не допустит того, чтобы государственная корпорация оказалась неплатежеспособной. Конечно, бюджет будет на конце всегда страховать деятельность этой корпорации", - отметил министр.

Он заявил, что проблемы у "Роснано" возникли из-за схемы финансирования венчурных проектов и подхода к оценке риска таких проектов.

"Схема работы "Роснано" подразумевала венчурное финансирование за счет кредитных ресурсов и гарантий соответственно бюджета. Это непростая схема. Это гораздо сложнее, нежели то, что даются деньги в капитал и эти деньги идут на венчурные проекты. Здесь нужно было очень аккуратно подходить к проектам, и если стоимость ресурсов выше, чем доходность по проектам, или риск проектов такой запредельный и средства могут не возвратиться (а венчурное финансирование в принципе это рисковое финансирование), то нужно очень аккуратно подходить к таким проектам", - подчеркнул министр.

"Но что случилось, то случилось", - сказал он.

Ситуация с "Роснано"

"Роснано" 19 ноября объявило, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". Эта информация обвалила не только облигации самого "Роснано", чью слабую финансовую отчетность рынок до сих пор фактически игнорировал, будучи уверенным в 100% господдержке компании: переоценка рисков угрожает всему квазисуверенному сектору, говорили собеседники "Интерфакса" на облигационном рынке.

Между тем, все обязательства, приходящиеся на декабрь (погашение одного выпуска облигаций без господдержки и выплата нескольких купонов), компания на данный момент выполнила, причем, как сообщил на пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин, за счет собственных ресурсов.