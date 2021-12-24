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На Украине сообщили, что "Газпром" снизил транзит газа через страну на 20%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" снизил транзит природного газа через Украину на 20% - с 109 млн кубометров до 87,7 млн кубометров в сутки, сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Тем временем "Газпром" снова не стал бронировать "Ямал-Европа" и снизил транзит через Украину со 109 млн куб. м в сутки до 87,7 млн куб. м", - написал он в фейсбуке.

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По оперативным данным ОГТСУ, в частности, транзит начал проседать с 21-22 декабря до 104 млн куб. м по сравнению с контрактными 109 млн куб. м.

Макогон отметил, что снижение прокачки российским монополистом через Украину и Польшу привело к рекордному отбору газа из европейских хранилищ.

"Он (отбор - ИФ) стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 млн куб. м. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года, по подъему газа для этого дня. В целом заполняемость хранилищ с начала сезона снизилась до 62,9 млрд куб. м, что составляет 58,3% от объема и на 22 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году", - написал он.

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м.

Транзит природного газа ГТС Украины в январе-ноябре 2021 года составил 38,3 млрд куб. м, что на 23,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (50,1 млрд куб. м).

Газпром газ Украина

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