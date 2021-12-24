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ФАС предложила зафиксировать текущую структуру демпфера по топливу на 2022 год

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила зафиксировать текущую структуру демпфера по топливу на 2022 год, заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский на пресс-конференции.

При этом он отметил, что финальные решения - за профильными ведомствами.

Шаскольский напомнил, что для стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС совместно с Минэнерго в 2021 году принимали большой комплекс мер: это и увеличение биржевых продаж нефтепродуктов, и предложения в части демпфера.

Комментируя тему демпфера, он сказал: "Здесь "первая рука" Минфина, мы здесь можем рекомендовать. Такие же предложения мы подготовили на следующий год, есть предложение по увеличению продаж (бензинов на бирже - ИФ) до 15%, а также зафиксировать тот уровень индикативной цены демпфера, который сейчас существует. Отклонение от этой цены снизить по дизелю до 10%", - сказал он.

Как сообщалось, весной 2021 года из-за роста оптовых и розничных цен на нефтепродукты была проведена корректировка демпфера на топливо. Однако цены продолжали расти весь год, и осенью по итогам ряда совещаний у вице-премьера РФ Александра Новака вновь было решено обсудить корректировку демпфера.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, и экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Максим Шаскольский ФАС

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