Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ФАС уличила крупную нефтекомпанию в экспорте топлива в ущерб внутреннему рынку

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проверяет одну крупную нефтяную компанию, экспортирующую много топлива вместо того, чтобы увеличить поставки на внутренний рынок, сообщил телеканалу RTVI глава ведомства Максим Шаскольский.

Отвечая на вопрос, проверяется ли ФАС сейчас нефтяные компании в связи с обоснованностью роста цен на бензин, он сказал: "Проверяем".

"Мы нашли определенные признаки нарушений. Я буквально недавно смотрел котировки акций, и они растут, и не хотелось бы по этой компании что-то нехорошее сказать. Но есть крупная компания, которая большую часть своей продукции отправляет на экспорт, вместо того чтобы насыщать внутренний рынок. Из-за этого происходит дефицит в регионе, из других регионов перенаправляется топливо для насыщения того региона, в котором работает эта компания, и, соответственно, мы получаем рост цен", - рассказал глава ФАС.

После резкого подорожания бензина в России весной 2020 года Минэнерго рекомендовало нефтяникам переориентировать поставки на внутренний рынок вместо экспорта.

Максим Шаскольский ФАС

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Глава РФПИ не исключил завершения пандемии COVID-19 в 2022 году

Следователи проверят гибель 11-летнего школьника из Дубны

В СПЧ предупредили о последствиях ликвидации "Мемориала"

Аноним "заминировал" все суды Петербурга и потребовал освободить Хованского

Аноним "заминировал" все суды Петербурга и потребовал освободить Хованского

Ректора "Шанинки" Сергея Зуева вернули в СИЗО из гражданской больницы

Мосгорсуд решил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"

Мосгорсуд решил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"

В дом к бывшему мэру Назрани пришли с обыском

В России за сутки выявили 21 119 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 21 119 случаев COVID-19

Суд закрыл дело подельника экс-сотрудника ФСБ Черкалина за сроком давности

Суд закрыл дело подельника экс-сотрудника ФСБ Черкалина за сроком давности

Прокурор заявил, что правозащитный центр "Мемориал" ведет финдеятельность непрозрачно

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });