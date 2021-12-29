ФАС уличила крупную нефтекомпанию в экспорте топлива в ущерб внутреннему рынку

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проверяет одну крупную нефтяную компанию, экспортирующую много топлива вместо того, чтобы увеличить поставки на внутренний рынок, сообщил телеканалу RTVI глава ведомства Максим Шаскольский.

Отвечая на вопрос, проверяется ли ФАС сейчас нефтяные компании в связи с обоснованностью роста цен на бензин, он сказал: "Проверяем".

"Мы нашли определенные признаки нарушений. Я буквально недавно смотрел котировки акций, и они растут, и не хотелось бы по этой компании что-то нехорошее сказать. Но есть крупная компания, которая большую часть своей продукции отправляет на экспорт, вместо того чтобы насыщать внутренний рынок. Из-за этого происходит дефицит в регионе, из других регионов перенаправляется топливо для насыщения того региона, в котором работает эта компания, и, соответственно, мы получаем рост цен", - рассказал глава ФАС.

После резкого подорожания бензина в России весной 2020 года Минэнерго рекомендовало нефтяникам переориентировать поставки на внутренний рынок вместо экспорта.