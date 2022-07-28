Собянин сообщил об увеличении турпотока в Москву на 7%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - С января по июнь 2022 года Москву посетили около 9 млн туристов, это на 7% больше, чем за первые шесть месяцев 2021 года, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

По его данных, из этих 9 миллионов около 700 тысяч были иностранцы, остальные 8,3 млн - жители других регионов России.

Объем туристического потребления вырос с 344,6 до 366,1 млрд рублей.

Средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55%. Помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частые постояльцы московских гостиниц - граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена, добавил мэр.

Собянин также напомнил о мерах поддержки туриндустрии: льготных кредитах, грантах, субсидиях и других антикризисных мерах поддержки, введенных в 2020 году.

"В этом году мы предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют туристические проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма. До 10 млн рублей на покрытие расходов может получить компания, которая организует в Москве конференции, конгрессы, форумы и деловые встречи, а также мероприятия для молодежи (слеты, конкурсы и фестивали). В ходе первого отборочного этапа одобрено 25 заявок на 50 млн рублей. Второй этап стартовал 20 июля и продлится до 23 сентября", - отметил он.

"Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса и других выпавших на ее долю испытаний", - считает мэр.

Он напомнил, что в 2021 году столицу посетили 16,9 млн гостей, это на четверть больше, чем в 2020 году, но добавил, что городу еще далеко до допандемийного турпотока.