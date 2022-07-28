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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Собянин сообщил об увеличении турпотока в Москву на 7%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - С января по июнь 2022 года Москву посетили около 9 млн туристов, это на 7% больше, чем за первые шесть месяцев 2021 года, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

По его данных, из этих 9 миллионов около 700 тысяч были иностранцы, остальные 8,3 млн - жители других регионов России.

Объем туристического потребления вырос с 344,6 до 366,1 млрд рублей.

Средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55%. Помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частые постояльцы московских гостиниц - граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена, добавил мэр.

Собянин также напомнил о мерах поддержки туриндустрии: льготных кредитах, грантах, субсидиях и других антикризисных мерах поддержки, введенных в 2020 году.

"В этом году мы предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют туристические проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма. До 10 млн рублей на покрытие расходов может получить компания, которая организует в Москве конференции, конгрессы, форумы и деловые встречи, а также мероприятия для молодежи (слеты, конкурсы и фестивали). В ходе первого отборочного этапа одобрено 25 заявок на 50 млн рублей. Второй этап стартовал 20 июля и продлится до 23 сентября", - отметил он.

"Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса и других выпавших на ее долю испытаний", - считает мэр.

Он напомнил, что в 2021 году столицу посетили 16,9 млн гостей, это на четверть больше, чем в 2020 году, но добавил, что городу еще далеко до допандемийного турпотока.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Сергей Собянин Москва Иран Бахрейн Оман Кувейт Йемен СНГ
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