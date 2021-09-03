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Новая трасса Москва-Екатеринбург позволит сократить время в пути вдвое

Новая трасса Москва-Екатеринбург позволит сократить время в пути вдвое
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Открытие скоростной автодороги Москва-Казань-Екатеринбург сократит время в пути вдвое, сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в рамках заседания ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль".

По его словам, вместо сегодняшних 35 часов путь можно будет преодолеть за 17,5 часа при скорости не менее 110 км.

"(Это - ИФ) позволит увеличить грузооборот на участке Казань-Екатеринбург до 5 млн тонн, а вообще на участке от Москвы до Екатеринбурга среднегодовой прирост ВВП составит 58 млрд рублей, а на 20-летний период - это по 200 млрд рублей", - сказал Петушенко.

По его словам, "Автодор" в настоящее время "выходит на проектирование".

"Задачи у нас - в этом году выйти на стройку, на подготовку территории и завершить работу (. . .) в 2024 году", - уточнил он.

Протяженность автотрассы Москва-Казань-Екатеринбург составит в общей сложности около 1,6 тыс. км, из которых 800 км - участок от Казани до Екатеринбурга, включая новое строительство от Дюртюлей до Ачита.

Участок трассы от Москвы до Казани планируется построить к 2024 году, а к 2027 году дотянуть трассу от Казани до Екатеринбурга. Новое строительство на участке Казань-Екатеринбург будет стоить до 260 млрд рублей, половину суммы планируется привлечь из ФНБ, сообщал ранее "Интерфаксу" Петушенко.

Автодор Москва Казань Екатеринбург

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