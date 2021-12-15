Путин отметил необоснованно сильное подорожание нерудных материалов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал правительство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) выработать механизмы контроля ценообразования кратно подорожавших нерудных материалов российского производства.

Курирующий строительство вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам во вторник доложил Путину в режиме видео-конференц-связи о росте цен на стройматериалы на фоне разгона инфляции, сбоев в логистике и дефицита трудовых ресурсов.

"Констатируем факт, что металл вырос примерно на 70%, битум - порядка 70%. Но в то же время, Владимир Владимирович, у нас, например, вырос на 100% песок. Вот мы не понимаем, почему песок, где в доле импорта вообще ничего нет, должен вырастать на 100%. И, я считаю, нам эту работу надо усилить кратно. Регионам, ФАС, Минстрою, Минпрому - всем заинтересованным лицам вот эти все факты роста стоимости материалов нужно обязательно индивидуально каждый рассматривать и находить решение", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что "школы (их строительство - ИФ) уже подорожали на 26%, жилье - на 22%, мосты с металлическими пролетными строениями - на 30%, инженерные сети - на 19%".

Путин ответил: "Вы сказали об удорожании некоторых строительных материалов, таких как песок, гравий - вы мне раньше еще об этом говорили. Чего гравий-то вырос? Ну, ладно там, бензин подорожал - довезти сложнее. Но это же не те объемы (удорожания - ИФ), которые фиксируются (по нерудным материалам - ИФ). Вы как-то принимаете участие, или ФАС принимает участие, в определении этих объемов удорожания по инертным там всяким материалам, по строительным материалам? Они ж там по-разному могут нарисовать..."

Хуснуллин отчитался: "(Первый вице-премьер РФ) Андрей Рэмович Белоусов занимается вместе с ФАС, мы все факты выявления отправляем в ФАС и оперативно смотрим, какие причины. По ряду регионов мы выявили, что, например, кирпич подорожал на 40% абсолютно необоснованно. Мы проводим профилактическую беседу, чтобы, пользуясь монопольным положением, не задирали цены. Все, что мы просмотрим по удорожанию, нам потом придется оплачивать".

Со своей стороны, Путин отметил, что "механизмы контроля должны быть постоянные, не просто профилактические беседы".

Хуснуллин сообщил, что правительство приняло ряд мер по борьбе с ростом цен на стройматериалы. Средства на эти меры были предусмотрены, в том числе, за счет временных пошлин на экспорт цветных и черных металлов.

"В августе было принято постановление, которым определен порядок увеличения цен федеральных госконтрактов в пределах 30% по результатам пересчета стоимости. Обязательное условие (для увеличения лимитов по договорам - ИФ) - это госэкспертиза сметы. При этом срок проведения такой экспертизы был сокращен в три раза, с 42 до 14 дней. Мы рекомендовали регионам принять аналогичные акты на всех уровнях для региональных и муниципальных контрактов. На сегодняшний день 80 регионов приняли, пять - не приняли. Ряд регионов уже активно работают и используют механизм", - доложил вице-премьер по строительству.

Он привел оперативные данные, согласно которым в рамках пересчета смет госконтрактов уже получено заключение экспертизы по 146 объектам общей стоимостью 375 млрд руб. "Удорожание на трехлетку составило 62,8 млрд руб. - это около 17%. Кроме того, при наличии заключения экспертизы в начале 2022 года будет оплачено удорожание по незакрытым контрактам 2021 года. Мы выработали механизм, который при согласии сторон позволит это сделать без применения штрафных санкций. Надеемся принять необходимые акты до конца года", - добавил Хуснуллин.