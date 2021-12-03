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Топ-менеджер "Открытия" Александр Пахомов возглавит Почта банк

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Почта банка одобрил кандидатуру Александра Пахомова на должность президента - председателя правления кредитной организации, говорится в сообщении Почта банка.

В новую должность он вступит после согласования его кандидатуры Центральным банком РФ.

Дмитрий Руденко, возглавлявший Почта банк с 2012 года (ранее - Лето банк), перейдет на должность советника главы ВТБ Андрея Костина, где будет заниматься инновационными проектами, в том числе "Пушкинской картой".

До прихода в Почта банк Александр Пахомов занимал пост члена правления ФК "Открытие" и отвечал за развитие розничного бизнеса и региональной сети банка. Ранее, в 2007-2017 годах, он работал в банке ВТБ 24, где развивал департамент бизнеса Москвы и Московской области и отвечал за работу с проблемными активами, а также управлял региональными операционными офисами банка.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. ВТБ и "Почта России" при создании совместного банка договаривались, что контролировать его будет ВТБ. Однако под угрозой расширения санкций в 2018 году ВТБ деконсолидировал Почта банк, продав две акции Дмитрию Руденко. В сентябре этого года ВТБ вернул контроль над Почта банком, объяснив это снижением санкционных рисков. В качестве еще одной причины консолидации банк указывал желание пересмотреть модель развития Почта банка. Прежняя концепция почтовых банков, которые представляют собой большое количество офисов, в условиях цифровизации несколько нивелирована, отмечал Андрей Костин.

На этой неделе руководство ВТБ сообщило, что планирует увеличить продуктовый ряд Почта банка. "Будут предложены абсолютно все основные продукты - автокредитование, ипотека, продукты для корпоративного бизнеса, чтобы превратить Почта банк в более полноценный универсальный банк. Уже написана новая стратегия, предыдущая выполнена досрочно", - заявил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

Чистая прибыль Почта банка по МСФО за 9 месяцев 2021 года снизилась в 2,5 раза - до 2,3 млрд рублей.

Почта банк Александр Пахомов Открытие

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