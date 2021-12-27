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Бывшие владельцы "ТАИФа" планируют инвестировать в нефтехимию

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бывшие акционеры АО "ТАИФ" планируют инвестировать в основном в нефтехимические проекты средства, которые получат от "СИБУРа" по условиям сделки об объединении активов, сообщил основатель "ТАИФа" Альберт Шигабутдинов журналистам.

"В основном это будет нефтехимическая промышленность в двух направлениях. Первое - это крупнотоннажная химия, и второе направление - это малотоннажная химия", - сказал Шигабутдинов.

"Кроме этого (планов по инвестициям в нефтехимию - ИФ) - сейчас в двух словах не скажешь - еще много проектов, которые связаны с другими видами деятельности: работа на рынке ценных бумаг, на финансовых рынках - программа очень обширная и большая", - добавил он.

Он отметил, что инвестиции будут осуществляться в высокорентабельные проекты "во всех тех областях, где будет достигаться максимальный экономический эффект, внутренняя норма рентабельности проектов где будет не меньше 15%, в основном где-то 20-25%".

"СИБУР" планировал сначала купить 50% плюс одна акция "ТАИФа" и получил опцион на покупку в 2024-2030 годх оставшегося пакета. Однако затем было принято решение об ускоренной покупке 100% "ТАИФа". В результате, контрольный пакет "ТАИФа" был выкуплен за 15% акций "СИБУРа", а оставшийся - оплачен облигациями объединенной компании. В рамках сделки контрольный пакет "ТАИФа" был оценен в $4 млрд, оставшаяся часть - в $3 млрд, а объединенная компания - в $26,8 млрд.

Сделка, в которую вошли "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез" и ТГК-16, юридически была закрыта в начале октября.

Альберт Шигабутдинов ТАИФ СИБУР

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