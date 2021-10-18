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Михельсон ждет завершения слияния "ТАИФа" и "СИБУРа" во II квартале 2022 года

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Обсуждение IPO "СИБУРа", в состав которого недавно вошли активы "ТАИФа", возможно не ранее окончания процесса объединения, а оно завершится не раньше, чем во II квартале 2022 года, заявил журналистам основной акционер нефтехимического холдинга Леонид Михельсон.

Экономика"СИБУР" и "ТАИФ" объединяют нефтегазохимический бизнес. Обобщение"СИБУР" и "ТАИФ" объединяют нефтегазохимический бизнес. ОбобщениеЧитать подробнее

"Вы представляете, что значит консолидировать две такие компании? Чтобы это заработало, я вижу, и мы управленчески договорились - сдадим годовой отчет и посмотрим, чем мы управляем, - сказал он. - Думаю, объединение займет минимум до второго квартала".

Сделка по покупке "СИБУРом" 100% АО "ТАИФ", в которую вошли "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез" и ТГК-16, была закрыта в начале октября.

"СИБУР" планировал сначала купить 50% плюс одна акция "ТАИФа" и получил опцион на покупку в 2024-2030 годх оставшегося пакета. Предполагалось, что контрольный пакет будет выкуплен за 15% акций "СИБУРа", а оставшийся - оплачен облигациями объединенной компании. Однако затем было принято решение об ускоренной покупке 100% "ТАИФа".

В рамках сделки контрольный пакет "ТАИФа" был оценен в $4 млрд, оставшаяся часть - в $3 млрд, а объединенная компания - в $26,8 млрд.

"СИБУР" - крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания с более чем 17 тысячами сотрудников.

АО "ТАИФ" - головная компания крупнейшей непубличной группы в России. В состав "ТАИФа" входят 28 предприятий, группа ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности. Предприятия в области химии и нефтехимии группы "ТАИФ" производят 581 наименование продукции, из которых крупнотоннажными являются синтетические каучуки, различные марки и виды полиэтилена, полипропилена, поликарбоната и стирольных пластиков.

СИБУР ТАИФ Леонид Михельсон

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