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Худайнатов перевел долю в угольном холдинге "Коулстар" на "ННК-Развитие"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ООО "ННК-Развитие" главы "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) Эдуарда Худайнатова вошло в капитал угольного холдинга бизнесмена ООО "Коулстар", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В частности, Худайнатов перевел на "ННК-Развитие" долю "Коулстара" в 0,1%. Таким образом, бизнесмен теперь владеет напрямую 99,9% угольной компании.

Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 10 февраля.

Худайнатов консолидировал 100% "Коулстара" в декабре 2021 года.

"Коулстар" ведет добычу угля в Хакасии, его дочернее ООО "Угольная компания "Разрез Майрыхский" владеет лицензиями на разведку и добычу каменного угля в границах участков Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения (одно из крупнейших в России, запасы оцениваются почти в 5 млрд тонн).

Промышленные запасы рядового угля в технических границах лицензионных участков составляют 1,36 млрд тонн. Кроме того, в "Коулстар" входит "Разрез Богатырь", который в июне прошлого года получил право разработки крупнейшего месторождения антрацита в Новосибирской области и рассчитывает начать добычу до конца 2023 года.

ННК Эдуард Худайнатов ННК-Развитие Коулстар Хакасия Новосибирская область

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