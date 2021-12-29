ФАС обвинила ММК и "Северсталь" в установлении монопольно высоких цен

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ установила в действиях "Магнитогорского металлургического комбината", "Новолипецкого металлургического комбината" и "Северстали" нарушение антимонопольного законодательства.

"После всестороннего изучения обстоятельств дела, доказательств и доводов, представленных всеми участниками дела, комиссия пришла к выводу, что с января 2021 года производители проката установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны", - говорится в сообщении службы.

Следующее заседание по делу в отношении компаний ММК и "Северсталь" назначено на 20 января 2022 года, в отношении НМЛК - на 21 января.

Согласно сообщению ведомства, действия производителей проката, занимающих доминирующее положение на рынке, могут привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. В материалах дела собраны доказательства, свидетельствующие об установлении ответчиками по делу более высоких цен для внутреннего рынка по сравнению с внешним.

Как заявила ФАС, "лица, участвующие в деле, вправе представить комиссии пояснения, доказательства и приводить доводы в письменной форме в отношении обстоятельств", изложенных в заключении по данному делу, до окончания его рассмотрения и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии.

Комментарии металлургов

Металлургические компании заявили, что не согласны с заключением ведомства.

"НЛМК изучает полученные материалы и продолжит отстаивать свою позицию в рамках рассмотрения дела и, если будет необходимость, в суде", - сообщил официальный представитель компании.

По словам представителя ММК, "в течение всего 2021 года компания работала в самом тесном контакте с антимонопольным ведомством и, по мнению корпоративных юристов, предоставила исчерпывающие доказательства того, что ММК не является доминирующим продавцом на рынке плоского проката и не нарушает антимонопольное законодательство". Компания продолжит участвовать в рассмотрении дела и аргументированно доказывать ФАС экономическую обоснованность своего ценообразования, отметили в ММК.

"Северсталь" считает, что предварительное заключение комиссии ФАС "необъективно и противоречит законодательству", заявили в пресс-службе компании. "Аргумент ведомства о том, что цены на прокат "Северстали" в РФ, начиная с января 2021 года были выше, чем за рубежом, не соответствует действительности. Более того, это не может быть основанием для обвинений в нарушении законодательства, так как цены на сталь являются рыночными и носят волатильный характер. Мы представим соответствующие возражения на данное заключение и продолжим конструктивное взаимодействие с ФАС в ходе дальнейшего рассмотрения дела", - отметили в "Северстали".

В среду глава ФАС Максим Шаскольский заявил в интервью телеканалу RTVI, что штрафы для металлургических компаний по итогам расследования могут удивить рынок.

"Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google, поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, там крупнейшие компании - поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим", - сказал он.

Речь идет о трех разных делах, возбужденных весной этого года в отношении "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината" и "Магнитогорского металлургического комбината".

"Это нарушение антимонопольного законодательства - при том, что рыночные условия не способствовали такому повышению цены. И мы считаем, что здесь есть нарушения, поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем. Там 100 томов у нас есть по каждому предприятию, изучаем эту ситуацию. Но это в процессе еще, это дело 2022 года", - отметил Шаскольский.

На прошлой неделе глава ФАС говорил журналистам, что результаты расследования планируется опубликовать в I квартале 2022 года.

Как сообщалось, ведомство проводит заседания с участием ПАО "Газпром", "Роснефти", ССК "Звезда", союза "Объединение вагоностроителей" и Ассоциации производителей стеллажей и складского оборудования.

Рассмотрение трех разных дел - отдельно по каждой компании - позволяет избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, заявляла ФАС. В случае установления факта нарушения компаниям могут быть назначены оборотные штрафы. Аналитики BCS GM полагают, что "в худшем случае будет наложен штраф, который может составить 15% выручки от реализации продукции": в случае разового штрафа чистая прибыль в среднем сократится на 18%, а котировки акций компаний в среднем упадут на 4,4%.