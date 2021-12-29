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Глава ФАС пообещал удивить металлургов штрафами в 2022 году

Штрафы могут быть "больше, чем по Google", допустил он

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Штрафы, которые Федеральная антимонопольная служба может назначить металлургическим компаниям после расследования возможного установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат, могут удивить рынок, сказал RTVI глава ведомства Максим Шаскольский.

"Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google, поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, там крупнейшие компании - поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим", - сказал чиновник. Результаты расследований будут объявлены в 2022 году.

Речь идет о трех разных делах, возбужденных весной 2021 года в отношении "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината" и "Магнитогорского металлургического комбината".

"Это нарушение антимонопольного законодательства - при том, что рыночные условия не способствовали такому повышению цены. И мы считаем, что здесь есть нарушения, поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем. Там 100 томов у нас есть по каждому предприятию, изучаем эту ситуацию. Но это в процессе еще, это дело 2022 года", - сказал он.

ФАС проводит заседания с участием "Газпрома", "Роснефти", ССК "Звезда", союза "Объединение вагоностроителей" и Ассоциации производителей стеллажей и складского оборудования.

Рассмотрение трех разных дел - отдельно по каждой компании - позволяет избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, заявляла ФАС. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы. Аналитики BCS GM полагают, что "в худшем случае будет наложен штраф, который может составить 15% выручки от реализации продукции": в случае разового штрафа чистая прибыль в среднем сократится на 18%, а котировки акций компаний в среднем упадут на 4,4%.

24 декабря мировой суд Таганского района Москвы назначил оборотный штраф Google на сумму свыше 7,2 млрд рублей за несвоевременное удаление запрещенного контента по требованию Роскомнадзора.

Максим Шаскольский ФАС ММК Северсталь НЛМК Газпром Роснефть Звезда

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