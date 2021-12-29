Глава ФАС пообещал удивить металлургов штрафами в 2022 году

Штрафы могут быть "больше, чем по Google", допустил он

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Штрафы, которые Федеральная антимонопольная служба может назначить металлургическим компаниям после расследования возможного установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат, могут удивить рынок, сказал RTVI глава ведомства Максим Шаскольский.

"Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google, поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, там крупнейшие компании - поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим", - сказал чиновник. Результаты расследований будут объявлены в 2022 году.

Речь идет о трех разных делах, возбужденных весной 2021 года в отношении "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината" и "Магнитогорского металлургического комбината".

"Это нарушение антимонопольного законодательства - при том, что рыночные условия не способствовали такому повышению цены. И мы считаем, что здесь есть нарушения, поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем. Там 100 томов у нас есть по каждому предприятию, изучаем эту ситуацию. Но это в процессе еще, это дело 2022 года", - сказал он.

ФАС проводит заседания с участием "Газпрома", "Роснефти", ССК "Звезда", союза "Объединение вагоностроителей" и Ассоциации производителей стеллажей и складского оборудования.

Рассмотрение трех разных дел - отдельно по каждой компании - позволяет избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, заявляла ФАС. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы. Аналитики BCS GM полагают, что "в худшем случае будет наложен штраф, который может составить 15% выручки от реализации продукции": в случае разового штрафа чистая прибыль в среднем сократится на 18%, а котировки акций компаний в среднем упадут на 4,4%.

24 декабря мировой суд Таганского района Москвы назначил оборотный штраф Google на сумму свыше 7,2 млрд рублей за несвоевременное удаление запрещенного контента по требованию Роскомнадзора.