Акции ММК, НЛМК и "Северстали" отреагировали снижением на 0,6-0,8% на обвинения ФАС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Северстали" отреагировали умеренным снижением на 0,6-0,8% на решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о нарушении компаниями антимонопольного законодательства. При этом основные фондовые индексы российского рынка демонстрируют рост на 0,2-0,3%.

По данным на 10:05 по московскому времени в четверг, ценные бумаги ММК теряли в цене 0,65%, опустившись до 68,31 рубля за штуку, акции "Северстали" снизились на 0,66% (до 1560 рублей за штуку), а бумаги НЛМК - на 0,82% (до 213,26 рубля за штуку).

"После всестороннего изучения обстоятельств дела, доказательств и доводов, представленных всеми участниками дела, комиссия пришла к выводу, что с января 2021 года производители проката установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны", - говорилось в сообщении службы в среду.

Следующее заседание по делу в отношении компаний ММК и "Северсталь" назначено на 20 января 2022 года, в отношении НМЛК - на 21 января.

Согласно сообщению ведомства, действия производителей проката, занимающих доминирующее положение на рынке, могут привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. В материалах дела собраны доказательства, свидетельствующие об установлении ответчиками по делу более высоких цен для внутреннего рынка по сравнению с внешним, отмечает ФАС.

Как заявила ФАС, "лица, участвующие в деле, вправе представить комиссии пояснения, доказательства и приводить доводы в письменной форме в отношении обстоятельств", изложенных в заключении по данному делу, до окончания его рассмотрения и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии.

Металлургические компании заявили, что не согласны с заключением ведомства.

"НЛМК изучает полученные материалы и продолжит отстаивать свою позицию в рамках рассмотрения дела и, если будет необходимость, в суде", - сообщил официальный представитель компании.

По словам представителя ММК, "в течение всего 2021 года компания работала в самом тесном контакте с антимонопольным ведомством и, по мнению корпоративных юристов, предоставила исчерпывающие доказательства того, что ММК не является доминирующим продавцом на рынке плоского проката и не нарушает антимонопольное законодательство". Компания продолжит участвовать в рассмотрении дела и аргументированно доказывать ФАС экономическую обоснованность своего ценообразования, отметили в ММК.

"Северсталь" считает, что предварительное заключение комиссии ФАС "необъективно и противоречит законодательству", заявили в пресс-службе компании. "Аргумент ведомства о том, что цены на прокат "Северстали" в РФ начиная с января 2021 года были выше, чем за рубежом, не соответствует действительности. Более того, это не может быть основанием для обвинений в нарушении законодательства, так как цены на сталь являются рыночными и носят волатильный характер. Мы представим соответствующие возражения на данное заключение и продолжим конструктивное взаимодействие с ФАС в ходе дальнейшего рассмотрения дела", - отметили в "Северстали".

В среду глава ФАС Максим Шаскольский заявил в интервью телеканалу RTVI, что штрафы для металлургических компаний по итогам расследования могут удивить рынок. "Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google, поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, там крупнейшие компании - поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим", - сказал он.

Речь идет о трех разных делах, возбужденных весной этого года в отношении "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината" и "Магнитогорского металлургического комбината".

"Это нарушение антимонопольного законодательства - при том, что рыночные условия не способствовали такому повышению цены. И мы считаем, что здесь есть нарушения, поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем. Там 100 томов у нас есть по каждому предприятию, изучаем эту ситуацию. Но это в процессе еще, это дело 2022 года", - отметил Шаскольский.