Благодаря ABBA продажи пластинок в Британии превысили 5 млн впервые с 1991 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Продажи виниловых пластинок в Великобритании в 2021 году станут рекордными за 30 лет на фоне активного спроса на новые альбомы шведского квартета ABBA и британской певицы Адель, оценивает Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI).

С начала года уже продано свыше 5 млн пластинок, что на 8% больше, чем в 2020 году в целом. Британский рынок винила растет уже 14 лет подряд, причем на этот сегмент приходится примерно четверть всех продаж альбомов в стране - это рекордный показатель с 1990 года.

Лидером продаж в уходящем году стал первый за 40 лет альбом ABBA под названием Voyage - в первую неделю после релиза были раскуплены почти 30 тыс. копий, что является лучшим результатом для виниловых альбомов в XXI веке.

Официальные итоги года будут подведены 4 января, однако уже понятно, что в числе лидеров окажутся новые альбомы Адель и Эда Ширана, а также переизданная спустя 15 лет после премьеры пластинка Эми Уайнхаус Back To Black и альбом 1977 года Rumours классиков рока Fleetwood Mac.

Тем временем продажи CD-дисков снижаются уже 17 лет подряд - по предварительной оценке, в 2021 году снижение составит около 12% после падения на 27% в 2018-2020 годах.

Слухи о смерти аудиокассет также оказались преувеличенными - как ожидается, в 2021 году будет продано порядка 190 тыс. кассет, что станет рекордом с 2003 года. Этот сегмент растет уже девять лет подряд, однако все еще занимает долю рынка на уровне статистической погрешности.

Как пишет BBC, рост продаж в этой категории отчасти объясняется тем, что многие музыканты продают кассеты с автографами в комплекте к альбомам на других носителях.