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Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом
Поклонник группы с новым альбомом в день старта продаж
Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Шведская поп-группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом Voyage.

Ознакомиться с ним уже можно на ряде платформ, включая YouTube, Spotify, iTunes и других.

Известная шведская музыкальная группа АВВА существует с 1970-х годов. Однако в 1982 году музыканты прекратили совместные выступления. Их теперь уже предпоследний альбом Visitors вышел в 1981 году.

Группа получила всемирную известность благодаря таким хитам, как Dancing Queen, The Winner Takes It All, Happy New Year, Mamma Mia и Money, Money, Money.

ABBA Швеция

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