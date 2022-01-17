Краснодарский край в 2022 г. запланировал заложить 1,5 тыс. га виноградников

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краснодарский край, крупнейший регион по выращиванию винограда в РФ, в 2022 году планирует заложить более 1,5 тыс. гектаров молодых виноградников. Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка.

"По итогам 2021 года площади, занятые под виноградниками в крае, превысили 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России. По итогам 2020 года этот показатель составлял 27 тыс. га", - сказал вице-губернатор.

Виноградники расположены в Темрюкском, Крымском, Ейском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске. В прошлом году было заложено 1,7 тыс. га.

Вице-губернатор подчеркнул, что общая площадь виноградопригодных земель по итогам инвентаризации в регионе превышает 79,3 тыс. га, что создает благоприятные условия для развития отрасли и реализации новых инвестиционных проектов.

По его словам, в 2021 году на развитие отрасли в регионе было направлено 614 млн рублей, в том числе на субсидирование части затрат при установке шпалер, уходовых работах, раскорчевке и закладке новых виноградников. В ближайшие два года на развитие отрасли будет направлено 2 млрд рублей.

Краснодарский край – крупнейший в РФ регион по выращиванию винограда. По итогам 2021 года валовой сбор агрокультуры из-за летнего циклона сократился на 7% по сравнению с показателем прошлого года, до 180 тыс. тонн. Средняя урожайность составила 90 ц/га.