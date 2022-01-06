Руководители ФРС увидели возможность скорого подъема ставки в связи с высокой инфляцией

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 14-15 декабря отмечали возможность того, что ситуация в экономике США потребует от американского ЦБ более скорого, чем предполагалось ранее, повышения базовой процентной ставки, свидетельствует протокол заседания.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в документе.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

Американский ЦБ сохранил базовую ставку по итогам декабрьского заседания на уровне 0-0,25% и объявил о наращивании темпов сокращения выкупа активов. При этом из текста заявления по итогам заседания исчезла фраза, что высокая инфляция является временным явлением.

"Хотя участники заседания в основном по-прежнему ожидают, что инфляция существенно замедлится в течение 2022 года вместе с ослаблением проблем в цепочках поставок, почти все из них заявили, что повысили собственные прогнозы для инфляции в США на 2022 год, а многие также и на 2023 год", - говорится в протоколе заседания.

В документе отмечается, что "в свете повышенного инфляционного давления и укрепления рынка труда участники заседания посчитали, что наращивание стимулов, обеспечиваемых текущими темпами выкупа активов, более не является необходимым".

В соответствии с решениями, принятыми на декабрьском заседании, с января ФРС уменьшит выкуп активов на $30 млрд: ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до 40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. При таких темпах сворачивания программа выкупа активов будет завершена в марте - на три месяца раньше, чем планировалось изначально, что откроет путь для снижения ставки. Таким образом, Федрезерв может поднять ставку уже на втором заседании 2022 года, которое состоится в марте, отмечает The Wall Street Journal.

Опубликованный по итогам декабрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, показал, что 10 из 18 руководителей Федрезерва ожидают трех повышений ставки за год.