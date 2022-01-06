Цены на уран резко подскочили на фоне массовых протестов в Казахстане

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цены на уран резко выросли на фоне массовых протестов в Казахстане, являющемся крупнейшим в мире производителем урана, сообщает агентство Bloomberg.

Спотовая цена концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) в среду подскочила почти на 8%, до $45,25 за фунт, свидетельствуют данные консалтинговой компании UxC.

На долю Казахстана приходится более 40% мирового производства урана.

Сложившаяся в стране ситуация, учитывая ее роль как крупнейшего мирового поставщика урана, оказывает такое же влияние на рынок, какое оказали бы проблемы в Саудовской Аравии на стоимость нефти, отмечает президент UxC Джонатан Хинц.

"Даже если прямо сейчас нехватки предложения не будет, трейдеры учитывают в котировках возможность того, что сложившаяся ситуация приведет к дефициту урана", - сказал он.

Как сообщалось, совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Цены на уран возобновили рост в сентябре 2021 года после длительной стагнации на рынке благодаря росту спроса со стороны инвестиционных фондов, делающих ставку на важность ядерной энергетики для глобального энергоперехода.

GDR "Казатомпрома" подешевели на 3,1% на торгах в Лондоне в четверг.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.