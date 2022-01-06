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В состав миротворцев в Казахстане вошли военные РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Киргизии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Военные России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии вошли в состав миротворческого контингента, который направлен в Казахстан, сообщили в четверг в ОДКБ.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", - заявили в секретариате организации.

В состав сил "вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики", сказали в ОДКБ.

Ранее секретариате ОДКБ сообщил, что Россия направила в качестве миротворцев в Казахстан десантников.

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Алма-Ата
Казахстан ОДКБ

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