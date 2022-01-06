Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Россия направила ВДВ в качестве миротворцев в Казахстан

Россия направила ВДВ в качестве миротворцев в Казахстан
Видео Минобороны РФ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Россия направила в качестве миротворцев в Казахстан десантников, сообщили в секретариате ОДКБ в четверг.

"От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск", - заявили в организации.

Как отметили в секретариате ОДКБ, миротворцы в Казахстане возьмут под охрану государственные и военные объекты.

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - заявили в ОДКБ.

В секретариате ОДКБ отметили, что передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Ситуация в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Хроника 03 – 06 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан ОДКБ

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили, что вооруженные бандиты окружили две больницы в Алма-Ате

Массовые протесты в Казахстане

Казахстан на 180 дней вводит госрегулирование цен на бензин, дизтопливо, сжиженный газ

В состав миротворцев в Казахстане вошли военные РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Киргизии

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане в результате протестов пострадали более тысячи человек

В Казахстане в результате протестов пострадали более тысячи человек
Массовые протесты в Казахстане

Президент Казахстана поручил принять меры по защите диппредставительств

Премьер Киргизии заявил о готовности поддержать Казахстан

Ближневосточные авиаперевозчики отменили рейсы в Казахстан

Ближневосточные авиаперевозчики отменили рейсы в Казахстан
Массовые протесты в Казахстане

Полиция Алма-Аты заявила о ликвидации десятков участников беспорядков

Что случилось этой ночью: четверг, 6 января

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане приостановили работу всех банков

В Казахстане приостановили работу всех банков
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });