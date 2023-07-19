Уран подорожал до $56 за фунт на растущем беспокойстве о рисках поставок из России

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цены на уран остановили продолжавшийся четыре недели спад на фоне растущей обеспокоенности по поводу рисков поставок из России и достигли $56 за фунт, сообщает Trading Economics.

Издание пишет об остановке экспорта ядерного топлива из портов Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, прекращения поставок и роста опасений, что геополитическая напряженность между Россией и США изменит цепочки поставок, несмотря на отсутствие санкций в отношении российского урана.

В то же время крупные экономики продолжают объявлять о планах по увеличению мощностей ядерной энергетики для повышения энергетической безопасности и снижения вредных выбросов в атмосферу, поддерживая ожидания активного спроса на уран на десятилетия вперед.

Порт Санкт-Петербурга является основным маршрутом для экспорта продукции казахстанского "Казатомпрома". Осенью 2022 года компания предупреждала, что это создает определенный набор рисков, связанных с транзитом через территорию России, страхованием и доставкой морскими судами.