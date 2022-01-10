"ВТБ Лизинг" профинансировал приобретение оффшорного судна для группы "Севнор"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "ВТБ Лизинг" (лизинговая "дочка" ВТБ) сообщил, что заключил с группой "Севнор" лизинговую сделку, профинансировав приобретение морского судна "Саян Князь".

"Сумма сделки превысила 5 млн евро, судно приобретено на условиях финансового лизинга сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Сделка реализована на базе европейского субхолдинга "ВТБ Лизинга" с использованием международной практики, отмечает компания. "Транзакционная документация заключена в трех юрисдикциях с использованием английского, кипрского и российского права. Для проведения сделки в кратчайшие сроки при работе с поставщиком применялись обеспечительные механизмы в виде независимой гарантии и залога", - отмечается в сообщении.

"Саян Князь" - судно снабжения буровых платформ с площадью грузовой палубы более 800 кв. м с возможностью перевозки различных видов грузов в подпалубных емкостях (пресная вода, дизельное топливо, буровой раствор, цемент, барит и другие важные для обеспечения работоспособности платформы грузы).

Портфель морских судов "ВТБ Лизинга" на 1 декабря 2021 году составлял 6,6 млрд рублей. В 2022 году компания планирует увеличить его в 2,5-3 раза, на 10-15 млрд рублей.

Согласно сайту "Севнор", компания создана в 2012 году, предоставляет комплексные оффшорные решения для нефтяной и газовой индустрии, занимается предоставлением оффшорных и специализированных грузовых судов, оборудования, логистических решений и сопутствующих услуг.