WSJ сообщила, что у хуситов стали спрашивать разрешение пройти через Красное море

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Владельцы судов начали направлять по электронной почте запросы движению "Ансар Аллах" (хуситы), чтобы получить разрешение на проход по Красному морю, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и электронные письма.

По сведениям собеседников газеты, после того, как в июле хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, некоторые судовладельцы стали обращаться в Координационный центр гуманитарных операций (КЦГО) хуситов за гарантиями безопасности, прежде чем суда войдут в Красное море.

WSJ поясняет, что КЦГО - административный орган, учрежденный "Ансар Аллах" в начале 2024 года. Его задача - обрабатывать заявки судовладельцев и распространять информацию об ограничительных мерах, введенных хуситами.

Газета пишет, что формально движение не запрещало судам, не связанным с США, Великобританией и Израилем, проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Однако после объявления блокады Саудовской Аравии хуситами, судовладельцы начали писать в КЦГО для гарантий безопасности.

При этом официальные рекомендации международных морских властей предписывают судам не вступать в контакт с КЦГО и не регистрироваться в нем.

Как отмечает WSJ, обычно хуситы отвечают на запросы в течение 24 часов и рекомендуют судам не выключать системы автоматической идентификации, которые передают данные об принадлежности судна, его местоположении, скорости и пункте назначения.

В июле хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане. Блокада распространяется на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них. В итоге из-за действий хуситов у судов возникли большие сложности при попытках пройти через Баб-эль-Мандебский пролив.

Этой осенью хуситы провели наступательную операцию и заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Этот крупный успех привел к обострению вооруженного конфликта хуситами с властями Йемена и с Саудовской Аравией. 4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов.