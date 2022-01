Индекс Nasdaq закрылся в плюсе, отыграв падение на 400 пунктов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Nasdaq Composite, в понедельник падавший на 2,72%, или более чем на 400 пунктов, завершил торги в плюсе и продемонстрировал рекордное восстановление в течение одной сессии почти за два года.

На прошлой неделе индекс упал на максимальные с февраля 2021 года 4,5%.

"Очевидно, что коррекция в техсекторе давно назрела, - сказал Эрик Минц из Eagle Asset Management. - После этого снижения оценки стоимости вернулись на более разумную территорию ".

По ходу сессии в понедельник индекс опускался ниже 200-дневной скользящей средней, но сумел избежать первого за 20 месяцев закрытия ниже этой важной отметки. Кроме того, Nasdaq вплотную приближался к коррекции, то есть к снижению на 10% с последнего пика.

Такая негативная динамика в ходе торгов была вызвана ожиданиями резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. Перспектива роста ставок повысила доходность американских гособлигаций и негативно сказалась на акциях, особенно на бумагах технологических компаний, составляющих основную долю в расчете Nasdaq.

Однако затем ИТ-гиганты начали отыгрывать снижение, и акции Apple Inc., Microsoft Corp. и Nvidia Corp. сумели выйти в небольшой плюс. Цена бумаг Meta Platforms Inc. (ранее известная как Facebook) опустилась на 1,1%.

Индексы S&P 500 и Dow Jones закрылись в "красной зоне", но также существенно отыграли потери и отошли от сессионных минимумов.

Федеральная резервная система (ФРС) может поднять базовую процентную ставку четыре раза в этом году и начать сокращение объема активов на балансе уже в июле, полагают эксперты Goldman Sachs.

Быстрый прогресс в восстановлении рынка труда США и "ястребиные" сигналы, которые можно было увидеть в протоколе декабрьского заседания ФРС, позволяют предположить, что нормализация денежно-кредитной политики американским ЦБ будет происходить быстрее, чем ожидалось, полагает аналитик Goldman Ян Хатциус.

"Мы, как и прежде, ожидаем подъема ставки Федрезервом в марте, июне и сентябре, однако также добавили к своим прогнозам еще и декабрьский подъем", - отмечает Хатциус.

Тем временем важнейшим событием для рынка на этой неделе станет публикация данных об инфляции в США в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября.

В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Также инвесторы следили за корпоративными новостями и ждали квартальных отчетностей крупнейших банков Уолл-стрит, которые будут обнародованы в конце недели.

Акции американского разработчика видеоигр Zynga Inc. взлетели на 41% на новости о том, что Take-Two Interactive Software покупает компанию за $12,7 млрд. Цена бумаг Take-Two упала на 13%.

Котировки бумаг Lululemon Athletica снизились на 1,9% после того, как канадский производитель и продавец спортивной одежды сообщил, что его прибыль и выручка в четвертом квартале текущего финансового года будут ближе к нижним границам прогнозных диапазонов из-за негативного влияния коронавируса.

Капитализация Cardinal Health опустилась на 5,9%. Дистрибьютор лекарственных препаратов ухудшил прогноз прибыли в расчете на акцию на 2022 фингод на 40-45 центов из-за подскочившей инфляции и перебоев в цепочках поставок.

Рыночная стоимость медиакомпании Discovery Inc. снизилась на 4,9% после сообщения о приобретении 10%-ной доли разработчика платформы для таргетированной рекламы OpenAP.

Акции Nike Inc. и Boeing Co. подешевели на 4,2% и 2,9% соответственно, став лидерами снижения в индексе Dow Jones. Цена бумаг Visa Inc. опустилась на 2,3%, Home Depot Inc. - на 1,56%, 3M Co. - на 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник снизился на 162,79 пункта (0,45%) и составил 36068,87 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 6,74 пункта (0,14%) - до 4670,29 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 6,93 пункта (0,05%) и составил 14942,83 пункта.