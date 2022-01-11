Рынок акций РФ во вторник отыграл вместе с нефтью потери начала недели

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник отыграл потери начала недели вместе с подорожавшей нефтью (Brent отскочила выше $82 за баррель) и подросшей фондовой Европой, а также на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг соседнего Казахстана. Индекс МосБиржи протестировал 3800 пунктов, но удержать рубеж не смог из-за негативных сигналов из США, где настроения остаются подавленными на ожиданиях скорого роста ставок Федрезерва.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3785,29 пункта (+1,3%, максимум дня - 3800,91 пункта), индекс РТС - 1595,45 пункта (+1,9%, максимум дня - 1600,05 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,8%.

Доллар подешевел до 74,73 руб./$1 (-0,27 рубля).

Что происходит в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства, сообщила пресс-служба главы государства. Как следует из документа, 12 из 21 члена кабинета министров сохранили свои посты.

Кроме того, Токаев сообщил во вторник, что вывод миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершена. Президент также подчеркнул, что Казахстан юридически обоснованно обратился к ОДКБ с просьбой направить миротворческий контингент.

Тем временем, американская сторона по итогам переговоров в Женеве обещала дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе, сообщил журналистам источник, близкий к переговорам.

Подорожали акции "Яндекса" (+6,8%), расписки OZON (+5,2%), бумаги Московской биржи (+4,8%), "АЛРОСА" (+4%), "Сургутнефтегаза" (+3% и +0,3% "префы"), ВТБ (+3%), расписки TCS Group (+2,7%), акции "НЛМК" (+2,5%), "Интер РАО" (+2,4%), АФК "Система" (+2%), "Северстали" (+1,7%), Polymetal (+1,6%), "Роснефти" (+1,3%), "РусГидро" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Татнефти" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,7% "префы"), "Аэрофлота" (+0,1%).

Прошедшее накануне внеочередное собрание акционеров "Русала" поддержало рекомендацию совета директоров компании об отказе от выплаты дивидендов за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении "Русала". За отказ от выплаты (в связи с истечением предусмотренного в уставе срока для принятия этого решения) проголосовало 62,83% от участвовавших в собрании акционеров, против отказа высказались 31,84%. Выплатить дивиденды предложил Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров, контролирующий более 25% акций "Русала". Ранее совет директоров не смог принять решение по поводу выплаты, сославшись на отсутствие отчетности по МСФО за 9 месяцев, и рекомендовал акционерам голосовать против. "Русал" с середины прошлого года отчитывается по МСФО за полугодие и год, до этого отчетность была поквартальной.

Подешевели во вторник акции "ММК" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%).

Оценки экспертов

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций РФ днем во вторник оставался в приподнятом настроении. Покупатели получили поддержку в виде высоких цен на нефть (Brent снова готова к обновлению локальных максимумов). Дополнительной опорой выступает ожидание дальнейшего сокращения геополитических рисков на фоне стабилизации ситуации в Казахстане и предстоящих переговоров Россия-НАТО. В отношении акций "Газпрома" продолжает работать негатив, связанный с задержкой сертификации "Северного потока 2".

Тем временем, вечером покупатели сбавили активность после негативного открытия бирж в США. Возможное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва и его готовность к сужению баланса после первого повышения процентной ставки оказывают давление на индексы.

По словам главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, рынок акций РФ во вторник предпринял попытку возобновления роста за счет улучшения внешней конъюнктуры, в частности, выросшей нефти Brent. Индекс МосБиржи смог отыграть потери понедельника и подойти вплотную к рубежу 3800 пунктов, где "быки" забуксовали.

Вполне возможно, что в среду торги начнутся с преобладания продаж, так как в преддверии публикации данных по инфляции в США часть игроков может сократить объем акций в портфелях для снижения рисков. В случае сохранения высокой инфляции инвесторы могут пересмотреть прогнозы по динамике ставки ФРС США в сторону более активного ужесточения денежно-кредитной политики, что будет способствовать распродажам в рисковых активах, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, немалый вклад в рост индекса МосБиржи был внесен большинством акций нефтегазовых компаний при поддержке дорогой нефти. "НОВАТЭК" заключил долгосрочный контракт с китайской компанией по поставке СПГ с "Арктик СПГ-2".

Неплохо выглядел и сектор горной добычи и металлургии, где выросли бумаги "Норникеля" перед приближающейся дивидендной отсечкой, а также перепроданные акции "АЛРОСА". Исключением стали акции "ММК", которые во вторник торгуются последний день с дивидендами.

Тем не менее, можно ожидать, что индекс МосБиржи постарается развить новый виток подъема к отметке 3900 пунктов на фоне роста аппетита глобальных инвесторов к риску, а также высоких цен на энергоносители. Ключевым фактором риска выступает статистика по инфляции в США, которая может оказаться в рамках консенсуса и отразиться в легком росте ставок по гособлигациям США, считает аналитик.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков обратил внимание на заявление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лэйна о том, что в ЕЦБ не ожидают инфляцию выше 2% в среднесрочной перспективе. Соответственно, вероятность ужесточения денежной политики в Европе остается низкой. Во многом это способствовало улучшению аппетитов к риску, тем более, что рынки демонстрировали краткосрочную перепроданность.

"Белуга Групп" в ближайшие три года может провести вторичное размещение акций за счет казначейского пакета или аннулировать его, о чем заявил глава компании Александр Мечетин. По его словам, изменения в дивидендной политике не планируются, хотя компания на практике выплачивает более 25% прибыли. К 2024 году компания планирует увеличить выручку вдвое. Чистый долг к EBITDA составляет на текущий момент 2,0x. В ближайшие годы планируется открывать до 500 магазинов в год, преимущественно в московском регионе и в Санкт-Петербурге.

Бумаги "Русала" вяло отреагировали на решение акционеров отказаться от выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев. По сути, против этого решения высказалась лишь Sual Partners, которая контролируется Виктором Вексельбергом и партнерами.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, получит одобрение Сената на свой второй срок. Поэтому для рынка это уже не является загадкой. Однако запланированные выступления представителей ФРС могут пролить свет на ближайшие решения регулятора. Некоторые банки ждут повышения ставки уже в марте, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, пока восходящий импульс не имеет под собой какой-либо надежной фундаментальной или новостной основы. Инвесторы поверили оптимистичным заявлениям представителей нескольких крупных инвестбанков, которые считают, что предстоящее ужесточение монетарной политики ФРС не навредит экономике, финансовым показателям компаний, а значит, и фондовому рынку.

В то же время ожидаемая во вторник речь главы ФРС перед сенатским комитетом, а также выходящие в среду данные о потребительской инфляции в США способны вернуть на мировые биржи пессимизм.

Ближайшее сопротивление находится на 3807 пунктах у индекса МосБиржи и 1600 пунктах у индекса РТС, считает Бабин.

По мнению руководителя отдела управления акциями "Сбер управление активами" Евгения Линчика, оптимизм на локальном рынке обусловлен стабилизацией ситуации в Казахстане, ростом нефтяных котировок, а также позитивными результатами переговоров между Россией и США.

Настроения на мировых площадках смешанные. Инвесторы находятся в ожидании выступления Пауэлла и его планов по борьбе с инфляцией, поскольку опасения по поводу высоких темпов роста цен пока сохраняются. Рынок сейчас оценивает в 78% шансы ФРС на повышение ставки как минимум на четверть пункта в марте. Месяц назад такие шансы составляли около 36%, отмечает Линчик.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,03%), однако подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,9%), хотя в США сохраняется пессимизм (индексы снижаются на 0,4-0,6%).

Ситуация на нефтяном рынке

Нефтяной рынок во вторник корректируется вверх после просадки накануне из-за опасений по поводу спроса на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве во вторник составила $82,25 за баррель (+1,7% и -1,1% в понедельник), февральский фьючерс на WTI стоит $79,65 за баррель (+1,8% и -0,9% накануне).

Тем временем Ливия постепенно восстанавливает добычу после снижения на прошлой неделе из-за временного закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны. После завершения работ на объекте производство выросло на 900 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+12,8%), акции "Белона" (+9,3%), "Группы ЛСР" (+9,2%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+7,9%), "Акрона" (+4,8%), "Ютэйр" (+4,5%), "М.Видео" (+4,4%), "Селигдара" (+3,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,6%).

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев, во вторник продолжилось ралли акций компаний строительного сектора. К выросшему более чем на 20% за две недели "ПИКу" присоединились бумаги Etalon (+3,3%) и "Группы ЛСР". Возможно, тут стоит говорить о ребалансировке портфелей крупными участниками рынка после заметной коррекции акций девелоперов. Бумаги ЛСР и Etalon все еще торгуются ниже своих допандемийных уровней.

Подешевели расписки Fix Price (-4,8%), "префы" "Башинформсвязи" (-4,6%), бумаги "ТГК-14" (-2,5%), "Трубной металлургической компании" (-2,5%), "Распадской" (-2,1%), Petropavlovsk (-2%), ПАО "СПБ Биржа" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,32 млрд рублей (из них 15,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,57 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,31 млрд рублей на акции "Норникеля").