Сформирован новый состав правительства Казахстана

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с лидерами фракций политических партий Фото: Пресс-служба президента Казахстана/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства, сообщила пресс-служба главы государства во вторник.

Должности вице-премьеров сохранили: Роман Скляр, Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди. Тлеуберди также будет главой МИД республики.

Свои посты сохранили: глава Минобороны Мурат Бектанов, МВД - Ерлан Тургумбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, глава Минфина Ерулан Жамаубаев, глава МЧС Юрий Ильин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Бадат Мусин, глава Минэкологии Сериккали Брекешев.

В числе вновь назначенных - министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният. Ранее она была вице-министром здравоохранения.

Среди новых членов кабинета министров Умаров Аскар, он возглавил министерство информации и общественного развития. До назначения он был вице-министром информации и общественного развития Казахстана.

Канат Мусин назначен министром юстиции Казахстана. С июня 2021 года и по настоящее время 56-летний Мусин возглавлял судебную коллегию по административным делам Верховного суда Казахстана, был судьей ВС.

Министром индустрии и инфраструктурного развития стал Каирбек Ускенбаев. Ранее он был первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития.

Занимавший ранее должность первого заместителя руководителя администрации президента Даурен Абаев стал министром культуры и спорта.

Министром национальной экономики назначен указом главы государства Алибек Куантыров. До этого назначения он был вице-министром в Миннацэкономики.

Министром энергетики стал Болат Акчулаков, ранее бывший управляющий директор по управлению активами госфонда "Самрук-Казына".

Султанов Бахыт, согласно указу, будет совмещать две должности: вице-премьера и министра торговли и интеграции.

Ранее во вторник также стало известно, что новым премьер-министром Казахстана был назначен Алихан Смаилов.