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Переговоры Рябкова и Шерман в Женеве продолжались около восьми часов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Консультации по гарантиям безопасности в Европе замруководителя МИД России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Уенди Шерман в Женеве продолжались около восьми часов, передает корреспондент "Интерфакса".

Встреча прошла в закрытом режиме в постпредстве США в Женеве.

Как ожидается, скоро Рябков на пресс-конференции расскажет об итогах встречи. В МИД России говорили, что его выход к журналистам намечался ориентировочно на 20:00 по московскому времени.

Как сообщили американским журналистам в Госдепартаменте, консультации завершились в 16:32 по местному времени (18:32 по Москве).

Предварительную беседу, которая прошла 9 января, Рябков назвал сложной, но деловой.

США НАТО Женева Сергей Рябков Уенди Шерман

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