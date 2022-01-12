Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,4%

Продукты за год подорожали на 10,62%

Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в декабре 2021 года составила 0,82%, а в целом за 2021 год - 8,39%, сообщил в среду Росстат окончательные данные по динамике потребительских цен в прошлом году.

Таким образом, ведомство с точностью до сотых подтвердило предварительные оценки инфляции за декабрь и за 2021 год, распространенные в конце декабря.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 2021 года составил 100,63% (в декабре 2020 года - 100,46%), в годовом выражении - 108,89% (104,21%).

Инфляция в декабре 2021 года превысила ожидания аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 0,7%.

Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2015 года (когда она составила 12,9%), в 2016 году рост цен равнялся 5,4%, в 2017 году рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году - 4,3%.

Рост цен по итогам 2021 года на 2,6 п.п. превысил официальный прогноз правительства РФ, который оно одобрило в сентябре и который равнялся 5,8%, и оказался выше интервального прогноза ЦБ (7,4-7,9%).

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2021 года подорожали на 1,36%, а в целом за 2021 год - на 10,62%, что в 1,6 раза больше показателя 2020 года (6,69%).

При этом плодоовощная продукция в декабре 2021 года подскочила в цене на 3,55% (в том числе на капусту - на 19,6%, огурцы - на 19,1%, чеснок - на 13,8%, виноград - на 7,8%), а в целом за 2021 год - на 13,98% (в 2020 году она подорожала на 17,4%).

Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,64%, а за 2021 год - 8,58% (4,79% в 2020 году). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,26%, а за 2021 год - на 4,98% (2,7% в 2020 году).

В декабре существенно подорожала гречка - на 4,1%, куриные яйца - на 3,9%, макароны - на 3,2%, сахар - на 2,1%.

Бензин в декабре подорожал на 0,85%, а целом за 2021 год - на 8,84%.

Среди непродовольственных товаров в декабре более всего выросли цены на новые отечественные легковые автомобили - на 3,9%. В группе электротоваров и других бытовых приборов подорожали: электропылесосы - на 2,2%, печи микроволновые - на 1,9%.

Банк России 17 декабря ожидаемо принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - с 7,5% до 8,5%. Таким образом, ставка за год удвоилась: на последнем заседании в декабре 2020 года ЦБ оставил ее без изменений на уровне 4,25%.

При этом ЦБ, с одной стороны, в сигнале о будущей направленности ДКП сохранил ярко выраженную ястребиную окраску: регулятор по-прежнему "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". С другой стороны, впервые с июля возможное повышение ставки упоминается в единственном числе - в сентябре и октябре регулятор использовал множественное.

Впрочем, действительно ли это значимое смягчение тональности - утверждать сложно, так как на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что единственное число в новом заявлении вовсе не исключает множественного числа в повышении ставки в 2022 году.

ЦБ при этом сохранил свой прогноз по инфляции на 2022 год в интервале 4-4,5%. Прогноз правительства РФ по инфляции в 2022 году равен 4,0%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции на 2022 год значительно выше и равняется 5,1%.