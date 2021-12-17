Заявление Банка России: ЦБ смешал предновогодний коктейль из сигналов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Банк России, предсказуемо повысив ставку на 100 базисных пунктов - до 8,5%, завершил календарный год беспрецедентным для регулярной денежно-кредитной политики (то есть без учета кризисного 2014 года) двукратным ростом ключевого индикатора финансового рынка.

Даже теперь, после очередного жесткого шага, цикл нормализации ДКП не закончен. Однако возможность передышки все же забрезжила. ЦБ решил, что уходить на новогодние каникулы несгибаемым ястребом все же не стоит, и щедро снабдил финальную коммуникацию 2021 года разнонаправленными сигналами.

С одной стороны, в сигнале о будущей направленности ДКП сохранилась ярко выраженная ястребиная окраска: регулятор по-прежнему "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". С другой, впервые с июля возможное повышение ставки упоминается в единственном числе - в сентябре и октябре регулятор использовал множественное. Впрочем, действительно ли это значимое смягчение тональности - утверждать сложно, так как на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что единственное число в новом заявлении вовсе не исключает множественного числа в повышении ставки в 2022 году.

С одной стороны, председатель ЦБ дала понять, что исключать паузу в повышении ставки нельзя: ужесточение политики может происходить и без дополнительного вмешательства регулятора. С другой - прямо заявила, что Банк России нужной степени жесткости пока "не добрал".

Под стать базовой коммуникации была и дополнительная - визуальная. Ведь "Щелкунчик" может означать все что угодно: бескомпромиссность в отношении инфляционных рисков, веру в чудо, просто поздравление с наступающим Новым годом...

Факторы жесткости

ЦБ констатировал, что денежно-кредитные условия пока не настолько жесткие, чтобы способствовать возвращению инфляции к таргету в 2022 году. Хотя ЦБ и считает, что эта жесткость могла бы увеличиться и без изменения ключевой ставки при снижении инфляции и инфляционных ожиданий, регулятор оставил допущение о возможности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ставка может быть повышена еще не один раз, хотя возможность повышения и стала вновь упоминаться в сигнале в единственном числе. "Мы, действительно, в пресс-релизе написали повышение ключевой ставки в единственном числе, просто имея в виду, что вероятность нескольких повышений снизилась по сравнению с тем, как мы это видели в октябре", - сказала глава ЦБ.

"Говорить об окончании цикла ужесточения политики в декабре уж точно рано", - заявила Набиуллина. "Мы, как я уже сказала, допускаем возможность повышения ключевой ставки, может быть, не одного", - отметила она.

"Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока еще не добрали той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Но ситуация может меняться, на следующем заседании мы будем смотреть в том числе на то, как на изменение денежных условий повлияют наше сегодняшнее и предыдущее решения с учетом временных лагов. Мы будем учитывать, что даже при неизменной ставке степень жесткости условий может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся", - подчеркнула Набиуллина.

ЦБ традиционно будет смотреть, как развивается ситуация с инфляцией, ее устойчивыми факторами, инфляционными ожиданиями, и в зависимости от этого принимать решения, добавила глава Центробанка.

Банк России по-прежнему верит, что инфляция к концу 2022 года вернется к 4-4,5%. Более того, этот показатель, по ожиданиям регулятора, при благоприятной ситуации может уложиться в верхнюю границу диапазона прогноза - 7,9%.

"Конечный показатель сильно зависит от временных факторов, от волатильных факторов. Если ситуация будет складываться благоприятно, вполне возможно, что мы окажемся на верхней границе нашего прогноза - 7,9%. Но если факторы сыграют больше проинфляционные, то инфляция может быть и выше, но в целом где-то 8% плюс-минус", - сказала Набиуллина.

Годовая инфляция по итогам декабря будет меньше ноябрьской (8,4%), но ее устойчивое замедление начнется в начале 2022 года, добавила глава ЦБ.

Оттенки риторики

"Сигнал о дальнейших действиях, формально, стал чуть менее "ястребиным", учитывая, что речь теперь идет о возможности дальнейшего повышения (не повышений) ставки на ближайших заседаниях", - отмечает в своем комментарии директор по инвестициям "Локо-инвеста" Дмитрий Полевой. "Изменение сигнала, возможно, связано с надеждами на стабилизацию инфляции в ближайшие месяцы и неопределенностью из-за "омикрона" - соответствующая строчка о рисках новых штаммов появилась в комментарии", - добавляет эксперт.

При этом, пишет Полевой, несмотря на корректировку сигнала, направленность политики регулятора остается "ястребиной" с учетом сохранения тезиса о значимом смещении рисков в сторону проинфляционных. В таких условиях потенциал для дальнейших повышений ставки на первых заседаниях в 2022 году он оценивает в 50-150 базисных пунктов. Реализация того или иного варианта будет зависеть от статистики в начале следующего года. К концу 2022 года ставка может оставаться близкой к 8%.

"Главная причина столь значительного повышения ключевой ставки - инфляция превысила последний октябрьский прогноз ЦБ. Регулятор прогнозировал на конец года инфляцию на уровне 7,4-7,9%, но, судя по имеющимся сейчас данным, инфляция по итогам года почти наверняка будет выше 8%", - говорится в комментарии старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.

"При этом ЦБ подтвердил свой прогноз: инфляция к концу 2022 года замедлится до 4-4,5%. Подтверждение прогноза на 2022 год означает, что значительное повышение ставки может продолжиться в первом квартале. Кроме того, ЦБ и сам напрямую об этом заявил, сохранив фразу о том, что "допускается возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Таким образом, сигнал не изменился, и тон комментария остался жестким, как и в октябре", - пишет Рапохин.

SberCIB ожидает повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов (до 9%) в первом квартале 2022 года в базовом сценарии и на 150 базисных пунктов (до 10%) - в пессимистичном. Причем последний сценарий не является маловероятным, отмечает Рапохин.

Как отмечает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин, осторожность комментария ЦБ и подтверждение регулятором прогноза по годовой инфляции к концу 2022 года на уровне 4,0-4,5% говорят о возможности повышения ставки в будущем. Однако некоторое смягчение тона заявления указывает на то, что потенциал роста ставки может быть ограничен 50 базисными пунктами от текущего уровня. "Между тем, при условии стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий в ближайшие пару месяцев (наш базовый на данный момент) возможна и неизменная ключевая ставка в размере 8,5%. При этом какое-либо снижение ранее второй половины следующего года (как минимум) маловероятно ", - пишет Долгин в своем обзоре.

"На наш взгляд, основная причина сегодняшнего повышения ключевой ставки - это превышение ростом цен октябрьских прогнозов Банка России. Тот факт, что за небольшой срок инфляция оказывается выше верхней границы ожиданий, традиционно требует от центральных банков значительного повышения ставок. Вторым важным фактором является всплеск инфляционных ожиданий публики до 14,8% в отчете за декабрь - ожидания легко дестабилизировать, но сложно снизить, и Банк России стремится действовать на опережение", - сказал "Интерфаксу" старший экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков.

"В целом действия регулятора в 2021 году были проактивными и каждый раз соответствовали тем данным, которые поступали о ценах и деловой активности. Парадокс денежной политики состоит в том, что общество должно начинать тревожиться об инфляции тогда, когда центральные банки перестают это делать - это произошло в ряде развитых рынков, и можно приветствовать тот факт, что этого не случилось у нас в этом году", - отметил Исаков.

"Мы ожидаем, что в 2022 году начнет затухать импульс со стороны спроса, а пик кредитного цикла останется позади. Высокие реальные ставки, особенно против долгосрочных инфляционных ожиданий, повысят норму сбережения и привлекут инвесторов в рублевые активы с фиксированной доходностью. Инфляция будет затухать относительно долго, но цикл повышения ставок завершится в первом квартале 2022 года. После этого ключевая ставка сохранится на уровне порядка 8,5% до четвертого квартала 2022 года, когда начнется цикл снижения ставок", - сказал Исаков.

"Сохранение амбициозного плана ЦБ замедлить инфляцию с 8,1% г/г (на 13 декабря) до 4-4,5% к концу 2022 года требует, на наш взгляд, дополнительных повышений ставки в первом квартале 2022 года. Мы считаем, что ЦБ готов действовать как на заседании 11 февраля, так и на заседании 18 марта. Что касается шага повышения, он будет в целом зависеть от статистики по инфляции, однако в нашем базовом сценарии мы исходим из возможного повышения на 50-75 базисных пунктов в феврале и на более умеренные 25 базисных пунктов в марте. Такая траектория движения ставки может открыть возможность для дальнейшей длительной паузы на уровне 9-9,5% и даже для снижения ставки к концу года", - говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.

"Мы полагаем, что в месячном выражении с исключением сезонности инфляция прошла пик в октябре и начнет постепенное замедление при прочих равных. В такой ситуации ждать от регулятора с его предрасположенностью к консерватизму полярного изменения сигнала было бы нелогично, поэтому текущий сигнал мягче октябрьского. Считаем, что ЦБ занял выжидающую позицию и, в случае стабилизации инфляции вблизи текущих уровней, не будет избыточно ужесточать денежно-кредитную политику в 2022 году с целью не переохладить экономический рост. Наоборот, регулятор может наконец перейти к режиму "тонкой настройки" и поставить точку в цикле ужесточения уже в первом квартале 2022 года. Снижение ставки может начаться не ранее третьего квартала 2022 года, если баланс рисков сместится в сторону дезинфляционных", - сказал "Интерфаксу" аналитик Райффайзенбанка Григорий Чепков.

"Тон пресс-релиза ЦБ повторяет октябрьский вариант, он довольно жесткий. Обновления прогнозов или изменений сигнала ЦБ не произошло. ЦБ сохраняет свой прогноз инфляции 4-4,5% в декабре 2022 года. Достичь этого будет сложно, на наш взгляд. Но регулятор четко дает понять, что более высокая ключевая ставка в будущем может иметь решающее значение для снижения инфляции и снижения ожиданий. Мы ожидаем повышения ставки на февральском заседании ЦБ и ждем 9,5% как верхний порог ужесточения денежно-кредитной политики в первом полугодии 2022 года", - отмечается в комментарии старшего экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина.

"Мы считаем наиболее вероятным дополнительное повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в первом полугодии 2021 года до 9,25%. Затем, по мере замедления инфляции до 7-7,5%, откроется возможность для снижения ставки", - говорится в обзоре экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова.

По прогнозам главного экономиста Sova Capital Артема Заигрина, в первом квартале 2022 года ключевая ставка может быть повышена на 50 базисных пунктов, до 9%. К концу же года, согласно оценкам эксперта, ЦБ постепенно снизит ее до 8%.

Заявление от 17 декабря

Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Динамика инфляции. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В октябре - ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен - максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках.

Действие разовых проинфляционных факторов со стороны предложения транслируется в рост цен по более широкому кругу товаров и услуг из-за высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В декабре инфляционные ожидания населения вновь повысились и обновили максимум за пять лет. Последние данные также указывают на сохранение ценовых ожиданий предприятий вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на 2022 год несколько выросли, однако на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Денежно-кредитные условия, хотя и ужесточились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России, все еще оцениваются как нейтральные. Рост номинальных процентных ставок в условиях повышенных инфляционных ожиданий пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования и склонность к сбережению.

Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, отражая ожидания рынка по траектории ключевой ставки. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также выросли, в том числе из-за усиления геополитической напряженности. Продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок вслед за повышением ключевой ставки в марте - октябре. Происходит постепенный приток средств на срочные рублевые депозиты. Сохраняется высокая активность на рынке корпоративного и розничного кредитования. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования.

Экономическая активность растет по широкому кругу отраслей. Однако в ряде секторов сохраняются устойчивые ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях распространения новых штаммов коронавируса и сопутствующего ужесточения противоэпидемических мер.

Ускоренный рост кредитования, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Объем потребления платных услуг приблизился к допандемическому уровню, несмотря на сложную эпидемическую обстановку. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности.

Усилилось инфляционное давление со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на приток иностранной рабочей силы. Уровень безработицы обновил исторический минимум, а число вакансий находится на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда.

С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике рост ВВП в 2021 году может составить около 4,5%.

Инфляционные риски. Баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных. Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами.

Замедлению инфляции могут препятствовать сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы.

Сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых рынков. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от объема, качества и сохранности урожая сельскохозяйственных культур как внутри страны, так и за рубежом.

Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. Из-за дальнейшего усиления инфляционного давления в мировой экономике происходит более быстрая нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках.

Дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными и в основном связаны со скоростью и масштабом подстройки предложения к растущему спросу. Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг, а также ослабить проблему дефицита трудовых ресурсов на рынке труда через дополнительный приток иностранной рабочей силы. Понижательное давление на цены может также оказать более быстрая, чем ожидается в базовом сценарии, нормализация производственных и логистических цепочек в российской и мировой экономике.

На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В базовом сценарии Банк России исходит из заложенной в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики траектории нормализации бюджетной политики, предполагающей возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году. Банк России также учитывает в прогнозе принятые Правительством Российской Федерации решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 февраля 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза - 13:30 по московскому времени.

Заявление от 22 октября

Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,50% годовых. Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Динамика инфляции. Инфляция складывается выше июльского прогноза Банка России. В сентябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен значимо выросли. Годовая инфляция увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, возросла до 7,8%. По итогам 2021 года годовая инфляция ожидается в интервале 7,4-7,9%.

В ускорении годовой инфляции со второй половины августа существенную роль играет рост цен на плодоовощную продукцию. Но и показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках.

Вместе с тем действие разовых проинфляционных факторов со стороны предложения транслируется в рост цен по более широкому кругу товаров и услуг из-за высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В октябре инфляционные ожидания населения вновь повысились и достигли максимальных значений за последние пять лет. Последние данные также указывают на увеличение ценовых ожиданий предприятий. Их ожидания по-прежнему остаются вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Денежно-кредитные условия существенно не изменились с момента предыдущего заседания совета директоров Банка России. Повышение рыночных ставок вслед за увеличением ключевой ставки пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования в условиях повышенных инфляционных ожиданий.

Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, отражая ожидания повышения Банком России ключевой ставки. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также несколько выросли под влиянием тенденций на глобальных финансовых рынках. Продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок вслед за повышением ключевой ставки в марте - сентябре. Наметился незначительный приток средств на срочные рублевые депозиты. Корпоративное кредитование продолжает расширяться темпами, близкими к максимумам последних лет. Сохраняется высокая активность на рынке ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования.

Экономическая активность. Оперативные индикаторы в III квартале свидетельствуют о продолжающемся росте экономической активности при некотором замедлении его темпов. Это, по оценкам Банка России, в значительной мере связано с возвращением российской экономики на траекторию сбалансированного роста. Вместе с тем в ряде отраслей усилились ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях ужесточения противоэпидемических мер.

Ускоренный рост кредитования, единовременные бюджетные выплаты, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности. В то же время восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемической обстановкой.

Сохраняется умеренное инфляционное давление со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы. Уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов, а число вакансий - на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда.

С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, включая характер ограничений со стороны предложения, Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0-4,5%. В 2022-2024 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2,0-3,0% ежегодно.

Инфляционные риски. Баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных. Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами.

Дополнительное повышательное давление на цены могут оказывать сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы.

Сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых рынков. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от объема, качества и сохранности урожая сельскохозяйственных культур 2021 года как внутри страны, так и за рубежом.

Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. В случае дальнейшего усиления инфляционного давления в мировой экономике возможна более быстрая нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках.

Дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными. Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг, а также ослабить ограничения со стороны предложения, в том числе на рынке труда через приток иностранной рабочей силы.

На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В базовом сценарии Банк России исходит из заложенной в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики траектории нормализации бюджетной политики, предполагающей возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году. Банк России также учитывает в прогнозе принятые Правительством Российской Федерации решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.